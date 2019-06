Week end estivo al Centro Sud, ancora qualche temporale sulle regioni del nord

Sarà l'alta pressione l'elemento dominante del weekend, dai connotati nordafricani sulle nostre regioni centro meridionali, dove le temperature, seppur in live calo rispetto a venerdì, resteranno ancora elevate.

Come accennato al Centro Sud il tempo rimarrà stabile e perlopiù soleggiato, eccezion fatta per nubi medio-alte di passaggio nonché per locali nubi marittime o nebbie (nottetempo e all'alba) su Liguria, alto e basso versante tirrenico, Sicilia e Sardegna occidentali.

Il Nord sperimenterà ancora gli effetti di una circolazione depressionaria attiva sull'Europa nordoccidentale che piloterà un fronte oltralpe, foriero di locali acquazzoni o temporali anche sui nostri settori alpini e prealpini centro occidentali.

VENERDI' -

Sole prevalente sulle nostre regioni centro meridionali, eccezion fatta per nubi medio-alte di passaggio, a tratti anche compatte. Localmente instabile tra Ovest Alpi, VDA, alto Piemonte e verso sera anche su medio-alta Lombardia. Le temperature aumentano ulteriormente.

Al Nord previste massime tra 28 e 34°C, al Centro fino a 36 e 38°C su Sardegna e regioni tirreniche, più basse sul versante adriatico.

Al Sud previste massime fino a 38°C tra Sicilia e regioni tirreniche, più basse sull'Adriatico.

Gran caldo anche in montagna, con valori vicini ai 28-30°C sulle Alpi orientali a 1000m, 24-25°C a 1500m, anche superiori sull'Appennino.

SABATO.

Ancora stabile e soleggiato al Centro Sud seppur con cieli sporcati dal passaggio di nubi alte e stratificate che offuscheranno il sole al Centro-Sud, dove tra l'altro non sono esclusi locali deboli piovaschi diurni lungo la fascia appenninica centrale.

Al Nord la nuvolosità risulterà un po' più incisiva in prossimità delle Alpi, dove è atteso qualche rovescio o temporale soprattutto nel pomeriggio sulle aree montuose centro-occidentali. Da segnalare inoltre annuvolamenti irregolari in Liguria, seppur senza alcun fenomeno, nonché nebbie o nubi marittime su Ovest Sardegna.

DOMENICA.

Il tempo si mantiene stabile e in prevalenza soleggiato sull'Italia, seppur con qualche rovescio o breve temporale al pomeriggio sulle Alpi, specie centro-orientali. Isolati fenomeni di calori saranno possibili anche su Alpi marittime, nord dorsale e sporadici su massicci abruzzesi, calabresi ed etnei.

Temperature in calo di qualche grado, ma sempre su valori estivi.