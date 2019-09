Week end tragico in Abruzzo, in tre distinti incidenti morte 3 persone

Quello che ci siamo lasciti alle spalle per la nostra regione è stato un tragico week end, in tre distinti incidenti hanno infatti perso la vita tre persone.

Un primo incidente è avvenuto a Silvi Marina, dove un suv, per cause in corso di accertamento si è scontrata con una moto. In sella a quest'ultima viaggiava una coppia: lei, Paola De Sanctis, 60 anni, di Città Sant'Angelo è deceduta. L'incidente è avvenuto sulla Statale 16. Sul posto ambulanze del 118, polizia stradale e municipale.

Un secondo incidente nei pressi di Castel di Sangro dove a perdere la vita è stato un giovane di 33 anni. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente da parte dei carabinieri arrivati sul posto, il 33enne alla guida di una Honda 1000 pare sia andato a sbattere contro il guard rail. A nulla sono valsi i soccorsi da parte del 118.

A scanno a perdere la vita è stato un atleta partecipante al campionato di nuoto master in acque libere, è morto appena terminata la gara. E' stato un attimo, tra i primi sintomi del malore e i soccorsi. L'uomo, Roberto D'Auria di 55 anni, originario di Salerno e residente a Roma è annegato malgrado i disperati tentativi di rianimazione. L'uomo (della società ZeroNove di Roma) era appena arrivato al traguardo della gara quando si è sentito male in acqua.

Secondo le prime testimonianze, il corpo è andato a fondo, è stato ripreso e portato in qualche modo a riva dove sono iniziate le operazioni di soccorso. L'ambulanza di Scanno l'ha trasportato ad Anversa, dove nel frattempo è arrivato da Sulmona il mezzo del 118. Quindi la corsa verso l'ospedale di Sulmona, dove però è arrivato morto.