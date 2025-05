Weekend 17-18 maggio: sole protagonista, ma occhio ai temporali improvvisi

Il fine settimana si preannuncia prevalentemente soleggiato sull'Italia, con temperature in lieve aumento, ma non mancheranno episodi di instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane e su alcune aree montuose e costiere.

Il fine settimana del 17 e 18 maggio 2025 porterà un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche sull'intero territorio nazionale. Dopo le recenti perturbazioni, l'anticiclone atlantico estenderà la sua influenza verso la nostra penisola, favorendo cieli sereni e un rialzo termico. Tuttavia, la presenza di correnti fresche settentrionali, legate a una saccatura scandinava, potrebbe innescare fenomeni di instabilità pomeridiana su alcune zone.

Sabato 17 maggio

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Nord e del Centro Italia. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, si prevedono addensamenti nuvolosi con possibilità di rovesci o temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, in particolare su Liguria orientale, alta Toscana e Marche. Al Sud, residui fenomeni potranno interessare Calabria e Sicilia, ma con tendenza a miglioramento in serata. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime comprese tra 22°C e 26°C, mentre le minime resteranno fresche, soprattutto nelle zone interne del Centro-Nord. I venti saranno prevalentemente settentrionali, moderati al Sud, con mari da mossi a poco mossi.

Domenica 18 maggio

La giornata sarà caratterizzata da ampi spazi di sereno su gran parte del Paese. Tuttavia, nel pomeriggio, l'instabilità atmosferica potrebbe dar luogo a temporali sparsi sulle zone alpine, prealpine e appenniniche, con possibili sconfinamenti verso le pianure del Triveneto, Emilia-Romagna e medio Adriatico. Le temperature continueranno a salire leggermente, con valori massimi tra 22°C e 28°C, mentre le minime si manterranno fresche al mattino. I venti saranno deboli o moderati, prevalentemente occidentali o settentrionali, con mari generalmente poco mossi.

In sintesi, il weekend offrirà condizioni meteorologiche favorevoli per attività all'aperto, ma sarà opportuno prestare attenzione ai possibili temporali pomeridiani, soprattutto nelle aree montuose e interne.