Weekend Immacolata: neve record sulle montagne, pioggia e freddo in arrivo

Previsioni aggiornate: neve abbondante su Alpi e Appennino, piogge intense e venti forti su gran parte del Paese.

Un’intensa fase di maltempo è attesa sull’Italia nel weekend dell’Immacolata, con il ritorno della neve sulle Alpi e sull’Appennino, accompagnata da piogge e venti molto forti. La formazione di un vortice ciclonico, alimentato da aria fredda di origine artica-polare, porterà una significativa instabilità atmosferica, influenzando gran parte del territorio nazionale.

Secondo i modelli meteo, i primi effetti si manifesteranno già dalla serata di venerdì con accumuli nevosi iniziali concentrati sulle zone alpine confinali, dove si prevedono nevicate localmente superiori ai 50 cm, soprattutto nelle aree occidentali. Successivamente, l’arrivo di un fronte perturbato intenso nella giornata di sabato estenderà le precipitazioni nevose a quote più basse, sebbene le temperature resteranno elevate in alcune zone, limitando gli accumuli a determinate aree montane.

Sabato: neve sulle Alpi e prime precipitazioni sull’Appennino

Sabato sarà la giornata dedicata principalmente alla neve sulle Alpi e sull’Appennino ligure ed emiliano. Sulle Alpi, la quota neve varierà dai 1200 metri delle zone occidentali ai 600-700 metri delle aree orientali, con possibilità di nevicate più basse sulle Prealpi piemontesi (fino a 400 metri). Gli accumuli più significativi sono attesi in Valle d’Aosta (fino a 40 cm), Piemonte (20 cm), Lombardia (30 cm) e nelle aree orientali tra Trentino, Veneto e Friuli (15-20 cm). Sull’Appennino ligure ed emiliano, la neve potrebbe raggiungere accumuli di 15-20 cm a partire da 600 metri di quota.

Domenica: neve abbondante in Appennino, residue precipitazioni sulle Alpi

Domenica la situazione si evolverà con nevicate più diffuse sugli Appennini, mentre sulle Alpi si registreranno fenomeni nevosi ormai sporadici. La quota neve scenderà progressivamente, raggiungendo i 400-600 metri nelle zone settentrionali dell’Appennino e i 700-900 metri nel Centro Italia, interessando anche il Molise e la Campania. Gli accumuli attesi nelle 24 ore sono significativi: si stimano 60-70 cm sulle Alpi orientali, fino a 50-60 cm sull’Appennino settentrionale, mentre il Centro potrebbe registrare 10-15 cm in quota.

Condizioni climatiche e raccomandazioni

Il maltempo sarà accompagnato da venti ciclonici di forte intensità, che renderanno i mari molto agitati, con possibili disagi nei collegamenti marittimi e rischi per la navigazione. Piogge diffuse interesseranno anche le aree di pianura e le coste, contribuendo a condizioni di instabilità diffusa.

Questo weekend si preannuncia ideale per gli appassionati di sport invernali, che potranno godere di un manto nevoso fresco e abbondante, soprattutto sulle Alpi. Tuttavia, è essenziale prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e seguire le indicazioni delle autorità locali, specie per chi deve mettersi in viaggio nelle zone montane o lungo le arterie stradali interessate dalle nevicate.

L’Immacolata porta con sé un assaggio pieno d’inverno: prepariamoci a un fine settimana movimentato e ricco di emozioni climatiche.