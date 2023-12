Weekend Meteo: Instabilità iniziale con freddo e neve, ma l'anticiclone prende il sopravvento

Il fine settimana meteorologico inizia con un avvio instabile caratterizzato da freddo e possibili nevicate a bassa quota, ma l'anticiclone è destinato a prendere il sopravvento.

Sabato vedrà condizioni stabili e soleggiate al Nord, tuttavia, con la presenza di banchi di nebbia nelle ore più fredde nella Val Padana e alcuni addensamenti medio-bassi sulla Romagna. Al Centro, il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni tirreniche e in Umbria, ma persistirà un po' di instabilità sul versante adriatico con nubi irregolari e possibili piogge tra basse Marche e Abruzzo, con possibilità di nevicate a quote collinari. Al Sud, si avranno addensamenti su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia settentrionale con qualche piovasco più frequente sull'isola, in graduale attenuazione. La Sardegna sarà prevalentemente soleggiata. Le temperature subiranno una lieve diminuzione al Centro-Sud e un aumento sulle Alpi occidentali.

Domenica, la stabilità prevarrà su gran parte dell'Italia, con residui addensamenti irregolari sulle regioni del medio-basso Adriatico, sulle zone ioniche e in Sicilia. Potrebbe ancora verificarsi qualche rovescio locale sul versante ionico della Sicilia. I venti saranno moderati o tesi settentrionali, con banchi di nebbia presenti fino al mattino nella Val Padana. Le temperature aumenteranno in modo sensibile, soprattutto sulle Alpi occidentali.