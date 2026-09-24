Weekend d’autunno dal sapore estivo: torna il sole, ma non ovunque

L’anticiclone riconquista l’Italia nel fine settimana con sole e temperature in aumento. Sabato resta qualche temporale sulla Sicilia, domenica prevale invece la stabilità.

Il primo weekend dell’autunno astronomico riporterà sull’Italia condizioni decisamente più stabili e temperature in aumento. Dopo il rapido fronte freddo atteso venerdì 25 settembre, l’anticiclone tornerà infatti a espandersi sul Mediterraneo centrale, regalando al Paese un fine settimana prevalentemente soleggiato e, soprattutto domenica, dal sapore quasi estivo.

Il miglioramento sarà favorito dall’espansione verso l’Europa centro-meridionale di un promontorio di alta pressione proveniente da sud-ovest. Una configurazione che consentirà di archiviare rapidamente la parentesi instabile di venerdì, quando piogge, temporali e venti sostenuti interesseranno soprattutto le regioni adriatiche e il Mezzogiorno.

Tra sabato 26 e domenica 27 settembre, dunque, sole e cieli poco nuvolosi torneranno protagonisti su buona parte della Penisola. L’alta pressione determinerà anche una graduale risalita delle temperature, che torneranno sopra i valori tipici del periodo. Le diverse elaborazioni concordano sulla tendenza al rialzo, anche se presentano alcune differenze sull’entità delle anomalie: secondo 3B Meteo, domenica alcuni settori del Nord potrebbero raggiungere valori fino a 6-8°C superiori alle medie, mentre altre previsioni stimano più generalmente scarti positivi nell’ordine di 2-4°C.

Sabato il tempo sarà già prevalentemente stabile al Nord, con ampie schiarite e soltanto qualche annuvolamento innocuo tra Piemonte e Ponente ligure nelle prime ore. Anche al Centro prevarrà il sole, sebbene qualche nube residua possa ancora interessare inizialmente il basso Lazio e l’Abruzzo.

La situazione sarà leggermente diversa all’estremo Sud, dove gli ultimi effetti del fronte freddo continueranno a farsi sentire. La zona maggiormente esposta sarà la Sicilia, in particolare i settori orientali e ionici, dove nella prima parte della giornata saranno ancora possibili rovesci e temporali, localmente intensi. Residui fenomeni potranno interessare anche alcuni settori della Calabria, prima di un progressivo miglioramento nel corso del pomeriggio.

Sulla Sardegna, invece, la giornata trascorrerà generalmente con il sole, salvo qualche nube senza conseguenze significative.

Le temperature di sabato inizieranno già a recuperare terreno. Secondo le previsioni di 3B Meteo, al Nord le massime saranno generalmente comprese tra 23 e 25°C, mentre al Centro e al Sud potranno raggiungere 24-27°C. Sul Grossetano saranno possibili punte intorno ai 28°C, mentre nelle zone interne della Sardegna si potranno sfiorare i 29°C.

Il quadro diventerà ancora più stabile nella giornata di domenica 27 settembre. Al Nord il cielo sarà in larga parte sereno, con qualche sottile velatura possibile sulle regioni nordoccidentali. Condizioni di bel tempo anche al Centro, dove il sole dovrebbe dominare praticamente ovunque.

Al Sud resterà qualche nube soprattutto lungo i versanti ionici, ma senza fenomeni significativi. Anche in Sardegna prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Domenica rappresenterà quindi la giornata più stabile dell’intero fine settimana.

Le temperature continueranno contemporaneamente a salire. Le massime saranno generalmente comprese tra 24 e 27°C da Nord a Sud, con valori superiori in alcune zone interne e sulle isole. Al Centro sono possibili punte di 27-28°C, mentre nell’entroterra sardo si potranno nuovamente raggiungere circa 29°C.

Il ritorno dell’anticiclone non sembra inoltre destinato a esaurirsi con la fine del weekend. Anche l’avvio della prossima settimana dovrebbe mantenersi prevalentemente stabile e mite, con valori diurni superiori alle medie stagionali.

Dopo il rapido assaggio di autunno previsto venerdì, dunque, l’ultimo fine settimana di settembre riporterà sull’Italia un clima decisamente gradevole: sole quasi ovunque e temperature in rialzo, con l’unica eccezione rappresentata dalla residua instabilità che sabato potrà ancora interessare soprattutto la Sicilia.