Weekend delle Palme tra freddo e instabilità: neve e pioggia sull’Italia

L’ondata artica non si esaurisce con la settimana ma lascia strascichi nel fine settimana, con nuove perturbazioni e temperature ancora sotto la media stagionale.

Il Weekend delle Palme sarà ancora influenzato dagli effetti dell’irruzione di aria artica che ha interessato l’Italia nei giorni precedenti. Il vortice ciclonico, ormai posizionato sull’area dell’Egeo, continuerà a convogliare correnti fredde e instabili verso il Sud e parte del medio Adriatico, mantenendo condizioni di variabilità e temperature inferiori alla norma.

Nel corso della Domenica delle Palme, il sistema depressionario tenderà ad allontanarsi, ma una nuova perturbazione atlantica, associata a un impulso di aria polare groenlandese, attraverserà l’Europa occidentale, con possibili effetti marginali anche sulle regioni del Nord Italia.

SABATO: instabilità al Sud e freddo diffuso

Al Nord prevalenza di condizioni stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche velatura in arrivo nel corso della giornata.

Al Centro, ancora variabilità lungo il versante adriatico, in particolare in Abruzzo, dove si segnalano deboli fenomeni anche nevosi dai 700 metri, in miglioramento serale.

Al Sud, persistono condizioni instabili su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale, con rovesci intermittenti e neve tra i 600 e gli 800 metri. Maggiori schiarite su Sardegna e Campania tirrenica.

Le temperature minime restano molto basse, con possibili gelate anche in pianura al Nord e nelle valli del Centro. Venti settentrionali sostenuti e mari molto mossi.

DOMENICA: segnali di miglioramento ma ancora nubi al Nord

Al Nord, aumento della nuvolosità sui settori alpini occidentali, con possibili deboli nevicate, mentre tra Liguria, Piemonte e Lombardia si avranno nubi sparse ma con fenomeni scarsi. Più sole altrove.

Al Centro, nuvolosità irregolare, più compatta sulla Toscana, ma con bassa probabilità di precipitazioni.

Al Sud, residua instabilità su Puglia e basso Tirreno, con qualche pioggia isolata in attenuazione e ampie schiarite sul resto del territorio.

Le temperature inizieranno gradualmente a risalire, pur restando su valori contenuti. Venti moderati settentrionali e mari ancora mossi.

Il quadro meteo evidenzia quindi una fase di transizione, con un progressivo ma lento ritorno a condizioni più stabili, dopo una delle più significative irruzioni fredde tardive della stagione.