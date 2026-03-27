Weekend delle Palme tra freddo e pioggia: poi cambia tutto domenica

Italia divisa tra maltempo e schiarite: il weekend delle Palme porta piogge, neve e freddo su diverse regioni, con un miglioramento atteso già da domenica.

Un nuovo impulso di aria fredda di origine artica continua a condizionare il meteo italiano, con effetti evidenti soprattutto lungo il versante adriatico e nelle regioni del Sud. Dopo una giornata di venerdì segnata da condizioni tipicamente invernali, anche il sabato si apre all’insegna dell’instabilità, seppur con fenomeni meno intensi.

Le aree comprese tra Abruzzo e Puglia restano le più esposte, con piogge, rovesci e persino nevicate a quote basse per il periodo. Nel resto della Penisola si osserva invece una maggiore stabilità, con ampie schiarite soprattutto al Nord e sul versante tirrenico del Centro. Tuttavia, un nuovo e rapido vortice depressionario in arrivo dal Nord Europa tra sabato sera e domenica potrebbe riportare nuvolosità diffusa, in particolare sulle regioni occidentali.

Nel dettaglio, la giornata di sabato vede condizioni generalmente soleggiate al Nord, ma con un aumento delle nubi verso sera al Nordovest, accompagnato da deboli precipitazioni sulle Alpi, con neve oltre i 1000-1200 metri. Al Centro, prevale il sole sulle regioni tirreniche e sull’Umbria, mentre sul lato adriatico persistono fenomeni tra Marche meridionali e Abruzzo, con neve già dai 700 metri, in attenuazione nel corso della giornata. Al Sud, il tempo resta variabile su Puglia, Campania interna, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale, con precipitazioni intermittenti e quota neve tra i 700 e i 1000 metri. I venti settentrionali risultano ancora sostenuti, mentre le temperature minime calano al Centro-Nord con possibili gelate notturne, a fronte di massime in lieve aumento.

La giornata di domenica segna un graduale miglioramento. Al Nord il cielo si presenta velato per il passaggio di nubi alte, più compatte al mattino sul settore nordoccidentale e sulle Alpi Marittime, dove non si escludono deboli nevicate residue. Schiarite più ampie nel pomeriggio. Al Centro, prevalgono condizioni di cielo poco nuvoloso, con qualche addensamento iniziale lungo l’Adriatico, in particolare nelle aree interne dell’Abruzzo. Al Sud, alternanza di nubi e sole in un contesto generalmente asciutto, mentre sulla Sardegna il sole risulta offuscato da velature, con possibili deboli piovaschi sul lato occidentale.

Le temperature sono previste in aumento, mentre i venti si mantengono moderati o tesi dai quadranti settentrionali. Un quadro in evoluzione che conferma un weekend ancora dinamico, ma con segnali di progressivo miglioramento.