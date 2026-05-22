Weekend di sole e caldo: l’anticiclone porta l’Italia dritta verso l’estate ora

Alta pressione protagonista su gran parte del Paese, temperature oltre media e pochi temporali pomeridiani concentrati soprattutto tra Alpi e Sud nel weekend italiano ormai.

L’anticiclone subtropicale torna a dominare la scena meteo e accompagna l’Italia verso un fine settimana dal sapore quasi estivo. La rimonta dell’alta pressione, già estesa dalla Penisola Iberica verso Francia, Germania e settore centro-settentrionale italiano, garantirà condizioni in prevalenza stabili, con sole diffuso e temperature in progressivo aumento.

Il quadro più stabile interesserà soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna, dove il tempo resterà in gran parte asciutto e soleggiato. Le uniche eccezioni riguarderanno deboli infiltrazioni instabili ai margini della struttura anticiclonica, capaci di favorire qualche fenomeno isolato nelle ore più calde, in particolare sui rilievi alpini e in alcune zone interne del Sud.

Per la giornata di sabato, al Nord sono attesi soltanto annuvolamenti temporanei tra Prealpi e alte pianure nelle prime ore, seguiti da ampie schiarite. Nel pomeriggio qualche addensamento potrà svilupparsi sulle Alpi, senza fenomeni rilevanti. Al Centro prevarrà il sole, con nubi innocue lungo l’Adriatico e sui rilievi. Al Sud il mattino sarà generalmente stabile, mentre nel pomeriggio non si esclude qualche piovasco isolato tra Campania interna, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.

Le temperature saliranno ancora, con punte di 28-30 gradi al Nord, al Centro e in Sardegna. I venti resteranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con mari localmente mossi.

Anche domenica l’alta pressione manterrà il controllo su gran parte del Paese. Al Nord il tempo sarà stabile, salvo qualche nube al mattino e possibili brevi rovesci pomeridiani sulle Alpi occidentali. Al Centro il sole resterà prevalente, con annuvolamenti sui rilievi ma senza fenomeni significativi. Al Sud, invece, la variabilità potrà risultare più evidente nelle ore centrali della giornata, con locali rovesci o temporali tra bassa Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-orientale.

Il caldo sarà più marcato al Centro-Nord, dove le massime potranno raggiungere 30-32 gradi, mentre al Sud i valori si manterranno in genere attorno ai 28 gradi. La tendenza conferma dunque una fase stabile e calda, destinata a proseguire anche nei giorni successivi con temperature sopra la media stagionale.