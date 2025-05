Weekend splende il sole, ma ecco dove i temporali faranno paura

Il fine settimana sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma residui di aria fresca porteranno instabilità localizzata su alcune aree del Centro-Nord e del Sud.

Articolo:

Il fine settimana che si apre sull’Italia sarà segnato da una netta prevalenza di sole e condizioni meteorologiche più stabili, dopo il passaggio perturbato di giovedì e venerdì. Le recenti piogge, in alcuni casi anche di forte intensità, stanno lasciando spazio a un progressivo miglioramento grazie all'allontanamento del vortice depressionario nordafricano, che si sposterà verso l’Europa orientale. A subentrare sarà l’anticiclone iberico, che inizierà ad espandere la sua influenza anche sulla nostra Penisola, garantendo giornate più asciutte e temperature in lieve rialzo.

Tuttavia, non sarà una stabilità piena. Il campo barico si manterrà moderatamente alto, con i massimi pressori posizionati a ovest dell’Italia, e questo permetterà ancora infiltrazioni di aria fresca settentrionale legate alla persistente saccatura scandinava. Questi flussi instabili potranno generare nuvolosità sparsa e qualche fenomeno temporalesco locale, soprattutto durante le ore centrali del giorno.

Sabato inizierà con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese. Qualche residuo piovasco potrà ancora interessare la Calabria e il Nord della Sicilia, specie lungo il basso Tirreno, ma si tratterà di fenomeni isolati e in esaurimento. Dal pomeriggio aumenterà la probabilità di rovesci e temporali a sviluppo diurno lungo l'Appennino centrale e meridionale, con possibili sconfinamenti verso le coste tirreniche di Liguria e Toscana settentrionale. Le temperature rimarranno stazionarie o subiranno un lieve incremento locale, con valori massimi che in pianura potranno raggiungere i 25-27°C. La ventilazione sarà ancora sostenuta dai quadranti settentrionali, soprattutto al Sud, dove il Maestrale continuerà a soffiare con raffiche moderate. I mari risulteranno da mossi a poco mossi, più agitati lungo le coste esposte.

Domenica, invece, si aprirà sotto il segno del bel tempo diffuso, con cieli sereni dalla Val Padana alle regioni meridionali. Nel pomeriggio, tuttavia, il riscaldamento solare favorirà la formazione di cumulonembi lungo le aree alpine e sugli Appennini, con la possibilità di temporali sparsi. In particolare, il Triveneto potrebbe essere interessato da fenomeni più consistenti in serata, che in alcuni casi potrebbero estendersi alle pianure tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Anche in questa giornata le temperature continueranno a salire leggermente, mentre i venti, prevalentemente occidentali o settentrionali, soffieranno a tratti con intensità moderata. I mari resteranno generalmente mossi.

In sintesi, il weekend si presenta nel complesso positivo sul fronte meteo, con prevalenza di giornate gradevoli e soleggiate. Resta però l’attenzione alta per lo sviluppo di temporali localizzati nelle ore pomeridiane, soprattutto sulle aree interne montuose, dove sarà consigliabile monitorare gli aggiornamenti previsionali in tempo reale.

Previsioni Meteo Weekend