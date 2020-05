Wekk end con picchi di caldo fino a 30 gradi, da domenica tornano temporali

Il tempo torna a stabilizzarsi sulle nostre regioni a ridosso del weekend, grazie all'espansione di un promontorio dell'alta pressione da ovest.

Il sole diverrà protagonista e sarà coadiuvato dall'afflusso di correnti calde afro-mediterranee che convergeranno all'interno dell'anticiclone e determineranno un aumento delle temperature.

Fino a sabato dunque colonnina in salita, tanto che su alcune zone della Val Padana e del Centro si potranno raggiungere e localmente anche superare i 30°C.

Proprio tra sabato sera e domenica però giungerà la coda di un fronte atlantico che si infiltrerà lungo il bordo superiore dell'alta pressione arrecando locali disturbi al Centro-Nord, seguito da un certo ridimensionamento delle temperature.

Vediamo i dettagli termici previsti:

:METEO ITALIA SABATO.

Inizialmente soleggiato, ma peggiora sull'arco alpino con piogge e temporali in intensificazione dal pomeriggio e in sconfinamento tra la sera e la notte alle alte pianure piemontesi e lombarde (localmente alla Liguria), all'ovest Emilia, a quelle venete e al Friuli VG con fenomeni a tratti di forte intensità.

Sul resto d'Italia tempo in prevalenza soleggiato o velato.

Temperature in ulteriore aumento.

METEO ITALIA DOMENICA.

Qualche rovescio in transito al mattino tra Romagna e Marche, in estensione nel corso del pomeriggio all'Abruzzo e Molise, localmente in serata fino all'alta Puglia.

Altrove cieli sereni o poco nuvolosi salvo addensamenti pomeridiani su Alpi occidentali, Prealpi e Appennino in genere.

Temperature in calo al Centro-Nord.

Ulteriore consolidamento dell'anticiclone e temperature in aumento (ad eccezione dell'arco alpino dove si avvicinerà la parte più avanzata della coda del fronte atlantico).

Sarà quindi la giornata più calda con punte di 28/30°C sulla Val Padana, localmente anche sulle zone interne toscane e sul Tavoliere delle Puglia, inferiori altrove.