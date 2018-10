Wustel con aghi e spilli nelle strade allarme ad Avezzano

Würstel con all'interno spilli ma anche diserbanti in polvere riversati sul ciglio dei marciapiedi. Già da qualche giorno i carabinieri forestali sono a lavoro per le vie della città, insieme al nucleo cinofilo antiveleno.

I cittadini, anche attraverso la pubblicazione delle immagini sui social network, hanno sollecitato un intervento e hanno "messo in guardia" i proprietari di cani e animali domestici sull'eventuale presenza di esche e bocconi avvelenati su alcune aree.

«Questa mattina i carabinieri forestali hanno perlustrato tutta l'area che va da Piazza Torlonia a via Mazzarino», commenta l'assessore all'Ambiente, Crescenzo Presutti, «in una traversa è stato trovato un würstel con all'interno numerosi spilli che se ingeriti causerebbero chiaramente la morte degli animali. Gesti scellerati, vergognosi», continua l'assessore, «assolutamente da condannare. Qualora i forestali dovessero risalire agli autori il Comune si costituirà parte civile nel processo.

Ringrazio i carabinieri forestali per l'intervento celere e per il continuo monitoraggio che continueranno a fare su tutto il territorio comunale.

Ringrazio anche le guardie ecozoofile per gli interventi che già hanno posto in essere per prevenire il fenomeno».