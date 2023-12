Zdenek Zeman, Allenatore del Pescara, Dimesso dalla Clinica: Ora Tempo di Riposo

L'allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, è stato dimesso dalla clinica Pierangeli dopo il leggero malore causato da un'ischemia transitoria martedì scorso. Dopo approfonditi esami e accertamenti, i medici hanno dato il via libera alle dimissioni, ma il tecnico dovrà rispettare alcuni giorni di completo riposo.

Zeman, che non sarà presente in panchina ad Ancona nella prossima partita, né dirigerà l'allenamento di rifinitura, farà comunque visita alla squadra prima della partenza per le Marche per salutare giocatori e staff. Il vice allenatore Giovanni Bucaro sarà al comando della squadra durante la sua assenza.