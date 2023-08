Zeman Schiera il Pescara: Cuppone al Centro dell'Attacco

L'attesa cresce in vista dell'esordio di Pescara contro la Juventus Under 23. Il coach Zdeněk Zeman ha preso la sua decisione, ridefinendo il tridente d'attacco per la partita inaugurale. Con la chiusura della campagna abbonamenti ieri sera, i tifosi biancazzurri che hanno sottoscritto la tessera per la prossima stagione sono stati 1.419. Questo dato mostra un lieve incremento rispetto all'anno scorso, quando furono 1.367 i fedeli sostenitori.

Ieri pomeriggio, la squadra di Pescara sotto la guida di Zeman ha ripreso gli allenamenti presso la struttura "Di Febo" a Silvi. Con Vergani ancora non pronto e Tommasini fuori gioco, la presenza di Cuppone al centro del tridente offensivo è garantita. La formazione è quasi completa: Plizzari, Pierno, Mesik, Brosco e Milani in difesa, Tunjov, Squizzato e Manu a centrocampo. L'unico punto di discussione al momento è il lato sinistro del tridente: Accornero o Cangiano. Merola, d'altra parte, rimane una certezza per il coach boemo sul lato opposto.

Queste sono le probabili scelte finali dell'allenatore, anche se la settimana imminente servirà a dissipare eventuali dubbi. Moruzzi concorre per il posto sulla fascia sinistra, mentre a centrocampo c'è ancora una possibilità sia per Aloi che per il giovane prospetto della Primavera, Dagasso. Dagasso potrebbe persino guadagnarsi il posto da titolare al posto di Manu per la prima partita di campionato, in programma per sabato prossimo, 2 settembre (ore 20:45), all'Adriatico contro la Juventus Next Gen.

Durante il fine settimana appena trascorso, la squadra Juventus Next Gen sotto la guida di Massimo Brambilla ha disputato una partita amichevole contro l'Alessandria, una squadra del Girone A. Il giovane team della Juventus ha ottenuto una vittoria stretta con Turicchia a segno. Hanno schierato la formazione 3-5-2 con la seguente lineup: Garofani; Savona, Muharemovic, Huijsen; Mulazzi, Maressa, Hasa, Nonge, Turicchia; Mbangula, Guerra. Lo spagnolo-portoghese Da Graca, da tempo nel mirino di Pescara, ha giocato solo una parte della partita. Potrebbe presto unirsi a Pescara nelle ultime ore del mercato, magari indossando la maglia biancazzurra.

Due giovani talenti ex, Leonardo Cerri, attaccante classe 2004, e Diego Ripani, playmaker nato nel 2005, non sono stati inclusi nella formazione di Brambilla per l'amichevole. Ripani, che è stato acquisito dalla Juventus due anni fa e viene considerato dagli esperti il naturale erede di Verratti, è stato notabilmente assente dalla rosa dei convocati.