Zeman in terapia intensiva: condizioni critiche e incertezze sul recupero del linguaggio

Zdenek Zeman, ex allenatore di calcio, ricoverato al Policlinico Gemelli con difficoltà nel linguaggio e nei movimenti; il recupero rimane incerto.

Zdenek Zeman, celebre ex allenatore di Roma, Lazio e Foggia, è attualmente ricoverato in terapia intensiva presso il Policlinico Gemelli di Roma a seguito di un'ischemia cerebrale. Il neurochirurgo Alessandro Olivi ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni: "Zeman fatica a parlare, ma comprende la situazione. Annuisce, collabora con i sanitari. Non sappiamo se tornerà a parlare".

Secondo quanto riportato, Zeman è vigile e lucido, ma presenta difficoltà nel linguaggio e nei movimenti dal lato destro del corpo. La prognosi sul recupero del linguaggio è incerta e dipenderà dall'entità del danno subito dal tessuto cerebrale.

In precedenza, Zeman era stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara dopo aver avvertito un malore mentre si trovava a Roma. In quell'occasione, le sue condizioni erano state descritte come stabili, con necessità di un lungo periodo di riabilitazione.

La notizia del suo attuale ricovero ha suscitato grande preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Zeman è noto per il suo contributo al calcio italiano e per il suo stile di gioco distintivo. La speranza è che possa superare questo difficile momento e tornare presto alle sue attività.

Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione, fornendo aggiornamenti periodici sulle condizioni del paziente. Nel frattempo, la famiglia e i collaboratori più stretti chiedono rispetto per la privacy e ringraziano per il supporto ricevuto.

Continueremo a seguire l'evolversi della situazione, augurandoci il miglior recupero possibile per Zdenek Zeman.