Zerocalcare, in Palestina: un abominio di dimensioni storiche

Il fumettista Zerocalcare ha espresso forte preoccupazione per la situazione in Palestina, definendola un "orrore" e un "abominio" che sta assumendo dimensioni storiche. Durante un evento all'Aquila, ha dichiarato: "Quello che sta accadendo in Palestina è un orrore, un abominio che sta diventando qualcosa di storico a cui stiamo assistendo, senza che nessuno riesca a fare nulla per impedirlo". Rech ha anche evidenziato il numero delle vittime, oltre 30mila, sottolineando la gravità della situazione attuale.

Riflettendo sul suo rifiuto di partecipare al Lucca Comics lo scorso ottobre a causa del patrocinio della manifestazione da parte dell'ambasciata israeliana in Italia, Zerocalcare ha ribadito la sua posizione. Presente all'incontro 'vivisezionedelfumetto' all'Aquila, Zerocalcare ha discusso anche del suo lavoro più celebre, 'Kobane Calling', che racconta le esperienze vissute durante i suoi viaggi in Medio Oriente tra il 2014 e il 2016.

Zerocalcare ha dichiarato di non essere interessato a narrare la guerra in modo specifico, ma piuttosto a raccontare l'esperienza delle popolazioni curde e la lotta per un cambiamento sociale che metta al centro l'emancipazione delle donne e la convivenza pacifica. Ha ricordato con impressione i suoi viaggi in Siria, Iraq e altre regioni, evidenziando la tensione dovuta alla presenza dello Stato Islamico e delle tensioni con la Turchia.

Nonostante il declino dello Stato Islamico come entità territoriale, Zerocalcare ha sottolineato che la situazione nella regione non è migliorata, evidenziando la continua instabilità e il persistere delle tensioni.