TUA assume 55 persone, presentato bando per operatori settore manutenzione

Tua Spa ha presentato questa mattina presso la sede societaria di Pescara il piano 2018 delle assunzioni; in tale ambito ha dato notizia della pubblicazione di un primo bando per l’assunzione di 55 operatori da inquadrare nel settore manutentivo del parco rotabili (gomma e ferro) e delle infrastrutture ferroviarie.

Alla presentazione del bando erano presenti il presidente della regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, il consigliere delegato ai Trasporti Camillo D’Alessandro e per TUA SpA, il presidente di Tua Spa Tullio Tonelli ed il direttore generale Giuseppe Alfonso Cassino.

Il bando di concorso, pubblicato oggi sul sito www.tuabruzzo.it, prevede come termine per la presentazione delle domande l’8 aprile 2018.

I 55 operatori si inquadrano in un piano organico che prevede complessivamente l’inserimento in Tua Spa, per il 2018, di 79 figure professionali per il potenziamento delle Divisioni Operative.

In particolare, l’assunzione dei nuovi operatori, consentirà il completamento del processo di internalizzazione delle attività di manutenzione che determinerà un’ulteriore riduzione di costi oggi sostenuti per l’acquisto di prestazioni presso terzi.

Nella circostanza è stato, inoltre, presentato il piano di potenziamento del parco rotabile di Tua Spa che prevede, nel corso del 2018, l’acquisto di 58 nuovi bus dei 206 previsti per il quadriennio 2018-2021 per un importo totale pari a 48 milioni di euro di cui 13 a carico dell’azienda. L’operazione di rinnovamento consentirà di abbassare l’età media dei bus da 12,8 a 9,7 anni.

“Questi interventi sono stati possibili a seguito del processo di riorganizzazione interna delle strutture operative di Tua Spa e dal contenimento dei costi che per il 2017 hanno fatto registrare un’ulteriore economia di circa 7 milioni di euro” è stato il commento del presidente di Tua Spa Tullio Tonelli nel corso della conferenza stampa.​