300mila euro per la Cultura: Santangelo, ok ad avvisi su audiovisivi e grandi eventi

Dalla produzione di audiovisivi alla realizzazione di grandi eventi culturali: è la proposta dell’assessorato alla Cultura che ha pubblicato due avvisi che finanziano progetti di realizzazione di audiovisivi, relativi alla legge regionale 98 del 1999, e l’organizzazione e la gestione di Grandi eventi così come regolati alla legge regionale 55 del 2013.

“La pubblicazione dei due avvisi – spiega l’assessore alla Cultura Roberto Santangelo – riguarda soprattutto associazioni ed enti culturali operanti sul territorio impegnati in progetti che tendono a valorizzare le ricchezze dell’Abruzzo, attraverso il linguaggio della produzione audiovisiva oppure attraverso la realizzazione di un grande evento culturale in grado di coinvolgere il territorio. Sappiamo benissimo – aggiunge l’assessore – che i due avvisi sono particolarmente attesi da enti e associazioni tradizionalmente impegnati sul fronte della produzione culturale, per questo motivo sono convinto che la risposta che arriverà dal territorio sarà convincente soprattutto sul fronte della qualità della proposta culturale”.

Nello specifico l’avviso che riguarda la produzione di audiovisivi (legge 98) ha una dotazione finanziaria di 260 mila euro; dà la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto per la realizzazione di cortometraggi prodotti nel periodo dall’1 gennaio 2024 al 31 agosto 2025. Per quanto riguarda invece l’avviso sulla realizzazione di grandi eventi (legge 55) esso potrà contare su uno stanziamento di 300 mila euro; finanzia, nello specifico, l’evento culturale e artistico relativo a spettacoli, rassegne, premi e mostre purché abbiano rilevanza culturale e storica. In questo caso l’impegno della Regione è più cospicuo prevedendo un contributo minimo a fondo perduto del 25% del costo dell’intero progetto.

L’avviso sui grandi eventi della legge 55 è solo il primo dei due previsti dalla normativa regionale. “Nei prossimi giorni – assicura l’assessore Santangelo – dopo il passaggio in Giunta pubblicheremo l’avviso relativo ai finanziamenti dei progetti culturali cosiddetti diretti, sui quali sarà importante l’innovazione del progetto culturale per il quale si chiede il contributo”. Per entrambe gli avvisi, consultabili sul sito della Regione Abruzzo all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-finanziamenti, le candidature possono essere presentate da oggi, 2 agosto, fino al 16 settembre 2024.