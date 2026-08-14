A24, tamponamento a catena ad Assergi: tre feriti e chilometri di coda

Traffico bloccato alla vigilia di Ferragosto dopo lo scontro tra un camion e tre auto: un ventunenne trasferito in elisoccorso all’ospedale dell’Aquila in gravi condizioni.

Mattinata difficile sull’autostrada A24 Roma-Teramo, dove un tamponamento a catena ha provocato tre feriti e pesantissime conseguenze sulla circolazione proprio nel pieno degli spostamenti alla vigilia di Ferragosto. L’incidente è avvenuto in direzione Teramo, a circa un chilometro dallo svincolo di Assergi, nel territorio comunale dell’Aquila.

Nello schianto sono rimasti coinvolti complessivamente quattro veicoli: un mezzo pesante e tre automobili. La dinamica precisa è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, chiamate anche a gestire la difficile situazione della viabilità creatasi immediatamente dopo l’incidente.

Il bilancio è di tre persone ferite. Le condizioni che hanno destato maggiore preoccupazione sono quelle di un 21enne, soccorso e successivamente trasferito in elisoccorso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila dopo aver riportato un politrauma. Feriti anche un uomo di 37 anni e una donna di 32, entrambi con traumi giudicati meno gravi.

L’incidente ha avuto ripercussioni particolarmente pesanti sul traffico della A24, già interessata dall’aumento dei flussi automobilistici legati alle partenze per il fine settimana di Ferragosto. Nel momento di maggiore criticità sono stati segnalati rallentamenti e code fino a dieci chilometri, con disagi che hanno interessato anche il tratto attraverso il traforo del Gran Sasso.

La presenza dei mezzi incidentati e le operazioni necessarie per consentire i soccorsi hanno inevitabilmente ridotto la capacità di transito lungo la carreggiata in direzione Teramo. Le segnalazioni sulla viabilità registravano già dalla tarda mattinata code tra L’Aquila Est e Assergi legate a un incidente.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari per ricostruire la sequenza del tamponamento e nell’attività di regolazione del traffico.

L’episodio arriva in una delle giornate più delicate dell’estate per la rete stradale abruzzese, con migliaia di automobilisti diretti verso le località di villeggiatura. Il tratto della A24 in prossimità di Assergi e del traforo del Gran Sasso è stato così interessato per ore da forti rallentamenti, mentre proseguivano le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.