Pescara vieta l’alcol in strada: multe salate e controlli fino a settembre

Dal 15 agosto scatta il divieto dalle 17 alle 6 in piazze, parchi, parcheggi e lungomare: previste sanzioni da 250 euro per i trasgressori individuati.

A Pescara scatta una nuova stretta sul consumo di alcol negli spazi pubblici. Il sindaco Carlo Masci ha firmato un’ordinanza che, a partire dal 15 agosto e fino al 30 settembre 2026, vieta di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in numerose zone della città. Il provvedimento sarà applicato ogni giorno nella fascia compresa tra le 17 e le 6 del mattino successivo.

Il divieto interessa in maniera generalizzata piazze, parchi pubblici e parcheggi comunali, oltre a una serie di aree indicate espressamente dall’amministrazione. Tra queste figurano piazza Spirito Santo, piazza Alessandrini, le aree di risulta, il parcheggio ex Enaip, via Ostuni, via Bologna, via Barbella, viale Pepe e la zona della Madonnina. Coinvolti anche il lungomare nord e sud e le aree comprese tra via Italica, via Arnaldo da Brescia, via Giustino de Cecco e via Misticoni, oltre al quadrante tra via Avezzano, via Bologna e via Raffaele Paolucci.

Restano fuori dalla limitazione gli spazi regolarmente autorizzati, come le pertinenze e le aree esterne dei pubblici esercizi legittimamente assentite. Il provvedimento, quindi, non introduce un divieto generalizzato alla somministrazione di alcol nei locali, ma punta a contrastarne il consumo negli spazi pubblici individuati dall’ordinanza durante le ore serali e notturne.

Alla base della decisione ci sono anche le valutazioni sanitarie legate al consumo di alcol tra i più giovani. Nell’atto viene richiamata una relazione del Dipartimento di Emergenza-Urgenza della Asl di Pescara e vengono citati i dati dell’indagine Hbsc, che segnalano con l’aumentare dell’età, in particolare tra 13 e 15 anni, una crescita del consumo di alcol, degli episodi di ubriachezza e del binge drinking.

L’amministrazione richiama inoltre alcuni gravi episodi incidentali verificatisi sul territorio e che hanno coinvolto anche persone giovani. Il tema dell’abuso di alcol è stato affrontato anche nell’ambito del coordinamento istituzionale in Prefettura, con l’obiettivo di rafforzare gli interventi sulla sicurezza urbana.

Per chi non rispetterà il provvedimento è prevista una sanzione amministrativa di 250 euro, pagabile in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica. Una misura simile era già stata adottata dal Comune durante l’estate 2025.

La nuova ordinanza accompagnerà quindi Pescara per tutta la seconda parte della stagione estiva e per l’intero mese di settembre, interessando alcune delle zone maggiormente frequentate della città nelle ore della movida serale e notturna.