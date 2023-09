Abruzzo, Il WWF Diffida la Regione per Criticità nella Programmazione Venatoria

Il WWF ha emesso una diffida nei confronti della Regione Abruzzo a causa di numerose criticità riscontrate nel calendario venatorio regionale. L'associazione ambientalista ha sollevato diverse preoccupazioni, comprese alcune lacune nell'ambito delle normative riguardanti la caccia nella regione.

Una delle principali contestazioni riguarda il prolungamento della stagione di caccia al colombaccio fino al 10 febbraio 2024. Il WWF fa notare che secondo l'ISPRA, questa estensione dovrebbe essere consentita solo in aree dove è garantita una sorveglianza venatoria adeguata per prevenire attività illecite, cosa che non sarebbe garantita in Abruzzo.

Inoltre, è stata sollevata l'opposizione alla caccia all'Allodola, una specie in declino in Europa e con uno stato di conservazione sfavorevole. Il WWF richiede un riferimento esplicito al Piano di Gestione Nazionale per l'Allodola nel calendario venatorio, notando che la Regione Abruzzo sembra non aver fornito informazioni sull'attuazione di tale piano.

Altra critica riguarda la data di chiusura della caccia alla Beccaccia, fissata al 20 gennaio, oltre il termine indicato dall'ISPRA, che suggerisce il 31 dicembre.

Il WWF sottolinea la necessità di rispettare le prescrizioni per l'attività venatoria nelle aree contigue al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, riservando la caccia ai soli residenti delle aree protette, cosa che non è stata inclusa nel calendario approvato dalla Regione Abruzzo.

Altre criticità riguardano l'utilizzo di munizioni a pallini di piombo, che il calendario venatorio consiglia invece di vietare, seguendo quanto suggerito dall'ISPRA, e il mancato divieto di caccia nelle aree colpite da incendi, nonostante le segnalazioni del WWF in merito.

L'associazione chiede alla Regione di prendere atto di queste criticità e di apportare correzioni urgenti al calendario venatorio in conformità con le normative e le indicazioni dell'ISPRA.