Terrore a Pescara: Coltellate, rapine e soldi falsi in poche ore

Subito identificati gli autori di due rapine violente, armati di coltelli e trovati in possesso di una banconota falsa: uno ha solo 18 anni.

Nuovo episodio di violenza urbana nel cuore della città, dove in meno di 24 ore si sono verificate due distinte rapine a mano armata. Quattro giovani – due dei quali minorenni – sono stati fermati dalla Polizia dopo un doppio colpo a distanza di poche ore. Il pronto intervento degli agenti ha permesso di evitare conseguenze peggiori e di recuperare armi e materiale contraffatto.

Il primo episodio si è verificato nel quartiere Rancitelli, dove un 36enne e un 18enne, insieme a due sedicenni, hanno avvicinato un uomo con l’intenzione di sottrargli sostanze stupefacenti. Alla reazione della vittima, i quattro hanno estratto dei coltelli, minacciandolo nuovamente con veemenza. Alcuni residenti, insospettiti dalla scena, hanno prontamente allertato il 112, consentendo l’arrivo tempestivo delle volanti.

Le pattuglie della Squadra Mobile, intervenute in forze, hanno localizzato i presunti aggressori a circa due chilometri dal luogo della prima rapina. Gli agenti, dopo una perquisizione, hanno ritrovato addosso ai fermati i coltelli usati poco prima. Uno di loro aveva anche una banconota falsa, elemento che ha ulteriormente aggravato la posizione del gruppo.

Durante le indagini successive, è emerso che i quattro erano coinvolti anche in un altro episodio di rapina aggravata, avvenuto la stessa mattina nel centro cittadino. Secondo la ricostruzione, il gruppo aveva avvicinato due ragazzi che passeggiavano lungo Corso Umberto, con una scusa. In pochi istanti, i malintenzionati avevano tirato fuori i coltelli e chiesto denaro e oggetti di valore, riuscendo a sottrarre parte del denaro. Fortunatamente, i due malcapitati sono riusciti a fuggire e a dare l’allarme.

In Questura è scattato l’arresto per i due maggiorenni, accusati di tentata rapina aggravata in concorso, mentre per i due minorenni è scattata la denuncia a piede libero. Tutti dovranno ora rispondere anche del secondo episodio, oltre al possesso illecito di armi bianche e valuta contraffatta.