Abruzzo, pioggia di milioni sul cratere: turismo e Gran Sasso al centro

Via libera ai fondi Restart: 38 milioni destinati al rilancio delle aree colpite dal sisma 2009, con progetti su turismo, mobilità sostenibile e valorizzazione territoriale

Arriva un nuovo impulso per il rilancio del cratere sismico 2009. Il Cipess ha approvato interventi del programma Restart per un valore complessivo di circa 38 milioni di euro, destinati a sostenere lo sviluppo turistico e infrastrutturale dell’area. A comunicarlo è il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha preso parte alla seduta decisiva.

Secondo quanto riferito, si tratta di risorse attese da tempo, ora finalmente sbloccate per finanziare progetti concreti legati al turismo, alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione del territorio montano, con particolare attenzione al Gran Sasso. L’approvazione riguarda due proposte elaborate dalla Struttura di missione sisma 2009, coordinate dal responsabile Mario Fiorentino.

Nel dettaglio, circa 35 milioni di euro saranno destinati ai Progetti integrati per il turismo, coinvolgendo ben 45 Comuni del cratere. A questi si aggiungono oltre 3 milioni di euro per interventi regionali dedicati allo sviluppo della rete di piste ciclabili del Gran Sasso, con l’obiettivo di completare e promuovere la cosiddetta pista ciclabile naturale.

Nel commentare il provvedimento, Marsilio ha evidenziato il ruolo della collaborazione istituzionale, ringraziando il Governo, gli uffici coinvolti e i Comuni interessati, a partire da Pierluigi Biondi. Una sinergia che, secondo il governatore, ha consentito di individuare una linea condivisa per investire in maniera efficace le risorse disponibili.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che punta a trasformare il Gran Sasso in una vera e propria infrastruttura naturale per lo sviluppo dell’Abruzzo. L’obiettivo è integrare turismo outdoor, sport, borghi storici e ambiente, creando un sistema capace di generare crescita stabile nel tempo.

Con il programma Restart, dunque, la fase della ricostruzione materiale si accompagna a una visione orientata al futuro, che mira a rafforzare il tessuto economico e sociale delle comunità colpite dal sisma.