Abruzzo riceve 4,8 milioni € per rinaturalizzare suoli urbani degradati e ospitare Europei Gravel 25

Un’azione regionale strategica unisce tutela ambientale, rigenerazione urbana, bilancio vincolato e promozione sportiva attraverso risorse pubbliche e piani operativi integrati.

La Giunta regionale dell’Abruzzo, presieduta da Marco Marsilio, ha deliberato l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 2/2025, che istituisce un fondo nazionale per il contrasto al consumo di suolo. Alla regione spetteranno € 4.844.800,00 complessivi (ripartiti tra il 2023 e il 2027): € 302.800, € 605.600, € 908.400, € 1.514.000, € 1.514.000 rispettivamente per ciascuno degli anni. La Regione ha definito i criteri per selezionare interventi di rinaturalizzazione su aree urbane o periurbane degradate, attivando una procedura con avviso pubblico, istruttoria e graduatoria per punteggi di priorità.

Su proposta dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, la Giunta ha varato una revisione del bilancio 2025‑2027, che incorpora entrate vincolate e relative spese per diverse iniziative. Tra i progetti approvati: il programma Regenera4MED (€ 232.377,70), il fondo PSC Abruzzo 2000‑2020 per compensazione Covid‑19 (€ 8.500.000), misure per politiche sociali e formazione (€ 1.423.160,53), il progetto internazionale RESeed dedicato all’agricoltura in Etiopia (€ 1.763.372,76), un fondo per l’adeguamento prezzi materiali da costruzione (€ 10.313), il programma PR FESR 2021‑2027 di potenziamento della connectività digitale (€ 3.300.000), il supporto al trasporto scolastico per alunni disabili (€ 761.287,84), l’apprendistato professionalizzante (€ 172.672) e il Fondo per la famiglia (€ 703.142,16).

È inoltre prevista una quota di € 3.600.000 derivante da risorse del FSE+ 2021‑2027 per il cofinanziamento al microcredito, anch’essa oggetto di reiscrizione contabile vincolata. La Giunta ha infine nominato Marco De Santis dirigente del Servizio Assistenza atti al Presidente, approvato il regolamento del collegio regionale dei maestri di sci, e deliberato la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Cupello.

È stato approvato anche lo schema di convenzione per l’affidamento diretto a Formez PA del servizio di analisi economica territoriale nell’ambito del progetto Smart Kills Abruzzo, finalizzato al monitoraggio delle competenze innovative previste dal Piano regionale FSE+. È stato quindi definito un nuovo disciplinare operativo per i contributi destinati a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e forestali, al di fuori dei parchi regionali.

La Giunta ha stanziato anche € 200.000 come contributo per l’organizzazione dei Campionati Europei di ciclismo Gravel 2025, che si svolgeranno ad Avezzano il 21 settembre: un evento atteso che porterà oltre 1.500 partecipanti tra atleti, tecnici e appassionati, valorizzando il territorio abruzzese come meta sportiva e turistica.

Infine, l’intervento legislativo sulla rinaturalizzazione si inserisce in un contesto regionale che mostra un tasso di consumo di suolo pari al 5,03% al 2023, inferiore alla media nazionale, ma con criticità maggiormente nel litorale e nei capoluoghi urbani come Pescara (51,59%). L’insieme delle misure approvate segnala un approccio istituzionale integrato, che associa tutela ambientale, rigenerazione urbana, politiche sociali e promozione territoriale tramite eventi internazionali, mediante finanziamenti pubblici mirati e una dettagliata programmazione esecutiva.