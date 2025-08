Abruzzo stanzia 500 mila € per Gaza: maretta in Consiglio Regionale scoppiata

Il Consiglio regionale approva lo stanziamento umanitario per Gaza, tra polemiche, schermaglie politiche e coordinamento con Ministero Esteri e ONG internazionali.

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha autorizzato una spesa straordinaria di 500.000 € a favore di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, coerentemente con le condizioni di emergenza che colpiscono la popolazione civile. L’intervento verrà realizzato in collaborazione con il Ministero degli Esteri e organizzazioni accreditate a livello internazionale per garantire la tracciabilità e l’efficacia dei fondi.

La misura – proposta come emendamento in sede di assestamento del bilancio regionale – era stata inizialmente respinta. A presentarla il consigliere del Pd Pierpaolo Pietrucci, che all’apertura della seduta è entrato in Aula sorreggendo un cartello con la bandiera palestinese insanguinata, richiamando l’attenzione sulla drammatica condizione dei bambini di Gaza.

Durante la discussione, si è registrato un confronto acceso con il consigliere Paolo Gatti, presidente della Commissione Sanità per Fratelli d’Italia, che ha manifestato scetticismo sull’effettiva capacità degli aiuti di raggiungere i destinatari più vulnerabili, in particolare i minori Nonostante la contrapposizione, la mozione ha ottenuto il via libera definitivo nella maratona notturna dei lavori consiliari.

La proposta nasce dal “Patto per l’Abruzzo", l’alleanza tra PD, M5S, Azione, AVS, Abruzzo Insieme e Riformisti, che ha fatto propria una risoluzione del 3 giugno che ancora attende di essere calendarizzata in Aula, impegnando la Regione a condannare le violenze in corso nella regione mediorientale.

Secondo le forze promotrici, lo stanziamento è un atto di solidarietà, un segnale di responsabilità istituzionale che supera le barriere politiche. Un gesto condiviso idealmente con le mobilitazioni internazionali in favore della popolazione palestinese, con l’obiettivo di garantire aiuti concreti e sicuri.