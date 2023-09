Abruzzo, via libera al dibattito sulla legge fine vita: ora spetta al Consiglio

Un'importante pietra miliare è stata raggiunta in Abruzzo in merito alla legge sul suicidio medicalmente assistito, promossa dall'associazione 'Luca Coscioni'. Il Collegio di garanzia statutaria ha emesso un parere positivo, dichiarando l'ammissibilità della proposta. In un documento motivato di dieci pagine, il Collegio ha sottolineato che la normativa non entra in conflitto con lo Statuto della Regione né con la Costituzione, poiché mira a stabilire tempi e procedure ben definiti per la valutazione dei requisiti necessari per accedere al suicidio medicalmente assistito. Questo, secondo il Collegio, rientra nelle competenze regionali.

I promotori della legge, tra cui Riccardo Varveri, Gianluca Di Marzio, Alina Matei e Paride Paci, hanno accolto con grande emozione la notizia. Si tratta della prima volta nella storia della regione in cui una legge promossa dai cittadini verrà discussa nel Consiglio regionale. I promotori si dicono pronti al dialogo con tutti e sperano che la legge venga accolta e approvata, tenendo conto della voce di molti malati e delle 8.119 persone che l'hanno sostenuta con le loro firme.

Matteo Mainardi, coordinatore nazionale di Liberi Subito, ha ringraziato il Collegio di Garanzia Statutaria per aver dichiarato l'ammissibilità della proposta di legge. Ora chiede ai consiglieri regionali di prendere coscienza della situazione. Mainardi ha sottolineato che, come confermato da pareri di ammissibilità in altre regioni, le singole regioni possono legiferare in materia di fine vita nei limiti stabiliti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, che ha valore di legge. Mainardi ha evidenziato che grazie al coraggio delle persone malate, alle azioni di disobbedienza civile e alla responsabilità professionale di medici e giudici, esistono già precedenti giuridici e amministrativi che consentono di accogliere legalmente le richieste di aiuto al fine vita anche in Abruzzo.

Infine, Mainardi ha concluso che è giunto il momento di agire, evitando lunghe attese per la verifica delle condizioni necessarie per accedere all'aiuto al suicidio assistito, e ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa in un contesto in cui i partiti politici sembrano indifferenti alla questione.