Acqua di nuovo potabile a Chieti alta: revocato il divieto dopo analisi

Rientra l’allarme sull’acqua a Chieti alta dopo i controlli delle autorità sanitarie che certificano il ritorno alla normalità e la sicurezza per tutti gli usi

È rientrata l’emergenza a Chieti alta, dove i cittadini possono tornare a utilizzare l’acqua potabile senza limitazioni. Il sindaco Diego Ferrara ha infatti disposto la revoca dell’ordinanza emanata il 18 marzo, che vietava l’uso alimentare dell’acqua a seguito di valori non conformi rilevati nelle analisi.

La decisione è arrivata dopo i nuovi accertamenti condotti dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, che hanno confermato il ritorno dei parametri nella norma, con livelli addirittura inferiori rispetto ai limiti previsti per il consumo umano. Un esito che consente di ristabilire pienamente la fruibilità dell’acqua per uso domestico e alimentare.

Secondo quanto spiegato dall’amministrazione, l’anomalia sarebbe stata causata da una contaminazione esterna e circoscritta, già risolta grazie agli interventi tempestivi delle autorità competenti. Restano comunque attivi i controlli, per garantire il costante monitoraggio della qualità dell’acqua.

Il primo cittadino ha sottolineato come l’episodio dimostri l’efficacia del sistema di controllo e prevenzione, coordinato tra Asl, Arpa e Aca, evidenziando l’attenzione riservata alla tutela della salute pubblica. Ferrara ha inoltre espresso apprezzamento per la rapidità con cui sono state effettuate le verifiche e per la collaborazione tra gli enti coinvolti.

Per informare la popolazione in modo capillare, il Comune ha predisposto anche un servizio di comunicazione itinerante con altoparlanti, che attraverserà le strade della zona interessata per annunciare la fine delle restrizioni.

Conclusa la fase di criticità, l’amministrazione ha voluto ringraziare i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante i giorni di limitazione, ribadendo l’impegno a garantire standard elevati di sicurezza e trasparenza nella gestione dei servizi essenziali.