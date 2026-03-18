Acqua non potabile a Chieti alta: scatta il divieto immediato per cittadini

Ordinanza urgente del sindaco dopo controlli sanitari: acqua vietata per bere e cucinare in tutta Chieti alta, attivata distribuzione alternativa con autobotti
A Chieti alta scatta il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per uso potabile e alimentare, disposto con un’ordinanza urgente firmata dal sindaco Diego Ferrara. Il provvedimento, identificato con il numero 316 del 18 marzo 2026, è stato adottato in via precauzionale dopo le verifiche effettuate dalla Asl Lanciano Vasto Chieti.
Secondo quanto emerso dalle analisi, l’acqua non rispetta i parametri previsti per il consumo umano, con criticità rilevate in particolare presso il fontanino pubblico di Santa Barbara, già chiuso nelle ore successive ai controlli. Le risultanze hanno quindi portato all’estensione del divieto all’intera rete idrica di Chieti alta, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica.
Nel dettaglio, l’ordinanza stabilisce che l’acqua non può essere utilizzata per bere, cucinare o preparare alimenti. Restano invece consentiti gli usi diversi da quello alimentare, salvo ulteriori indicazioni delle autorità competenti. Si tratta di una misura definita temporanea, che rimarrà in vigore fino al ripristino delle condizioni di potabilità certificate.
Le verifiche sono attualmente in corso da parte dell’Aca, gestore del servizio idrico, che dovrà fornire nuovi esiti analitici per attestare il rientro dei valori nei limiti di legge. Le autorità locali indicano come possibile termine per il completamento dei controlli la giornata successiva, compatibilmente con i tempi tecnici delle analisi.
Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha richiesto l’attivazione di misure alternative per garantire l’approvvigionamento ai residenti. È stata quindi predisposta un’autobotte per la distribuzione di acqua potabile, posizionata nel piazzale antistante l’ex ospedale San Camillo, in prossimità dell’area interessata dalle criticità.
L’evoluzione della situazione sarà monitorata costantemente, con eventuali aggiornamenti che verranno comunicati alla cittadinanza attraverso i canali istituzionali.