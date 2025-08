Agente penitenziario arrestato: droga e cellulari introdotti nel carcere abruzzese

Maxi operazione antimafia in Abruzzo e Lazio: arrestato un agente penitenziario accusato di corruzione e traffico illecito, già 13 fermi nello scorso luglio.

Articolo riscritto

Nuovo sviluppo nell’operazione “End to End”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell’Aquila, che ha smantellato due associazioni criminali specializzate nel narcotraffico tra Abruzzo e Lazio. Questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un agente di Polizia Penitenziaria, accusato di corruzione e di aver introdotto stupefacenti e telefoni cellulari all’interno di un istituto penitenziario.

Il provvedimento, disposto dal Gip dell’Aquila, è stato portato a termine con il supporto del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria di Bari e su delega della Dda. L’attività investigativa ha avuto origine dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Pescara, che il 25 luglio scorso aveva già portato all’arresto di 13 persone e al sequestro di hashish, cocaina e marijuana.

Gli investigatori avevano documentato la capacità dei membri del gruppo criminale di stabilire contatti con esponenti delle forze dell’ordine, riuscendo così a introdurre all’interno del carcere beni vietati in cambio di denaro. Secondo gli inquirenti, l’agente arrestato avrebbe consegnato più volte cellulari e droga a un detenuto, considerato complice del sodalizio, in cambio di compensi economici.

Il detenuto in questione, al centro di una fitta rete di traffici illeciti all’interno della struttura, è poi rimasto vittima di un omicidio durante una violenta rissa in carcere. Le indagini proseguono per individuare ulteriori coinvolgimenti e chiarire l’ampiezza della rete criminale, che secondo gli inquirenti operava con metodi strutturati e una catena di contatti ben radicata anche all’esterno degli istituti penitenziari.