Aggressione mortale a San Benedetto: tre giovani arrestati dopo scontro tra bande

Un violento scontro tra gruppi rivali sul lungomare di San Benedetto del Tronto culmina nella morte di un 24enne e nell'arresto di tre giovani, tra cui due abruzzesi.

Nelle prime ore del mattino del 16 marzo 2025, il lungomare di San Benedetto del Tronto è stato teatro di una violenta rissa tra bande rivali, conclusasi tragicamente con la morte di Amir Bhenkarbush, 24 anni, residente a Giulianova. La vittima, di origini nordafricane, aveva precedenti penali.

Le indagini delle forze dell'ordine hanno portato all'arresto di tre giovani: un italiano e un ragazzo di origine rumena, entrambi residenti a Giulianova e amici della vittima, oltre a un giovane di Grottammare. Uno degli arrestati, di origine rumena, era coimputato con Bhenkarbush in un processo per tentato omicidio risalente al 2023, attualmente in corso presso il tribunale di Teramo.

Durante lo scontro, almeno quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali, un giovane italiano residente a Grottammare, è ricoverata in coma farmacologico presso l'ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Le autorità stanno indagando per ricostruire l'intera dinamica dell'accaduto, valutando le responsabilità individuali e le motivazioni alla base del conflitto tra i gruppi coinvolti. L'ipotesi principale è quella di un regolamento di conti tra bande rivali, ma non si escludono altre piste investigative.

La comunità locale è scossa da quanto accaduto, esprimendo preoccupazione per l'escalation di violenza nella zona. Le forze dell'ordine hanno intensificato la loro presenza sul territorio per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori episodi simili.

Questo tragico evento mette in luce la necessità di interventi mirati per contrastare la criminalità giovanile e promuovere iniziative di inclusione sociale, al fine di prevenire il coinvolgimento dei giovani in attività illecite e garantire una convivenza pacifica all'interno delle comunità locali.