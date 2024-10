Allarme Dengue in città: scatta disinfestazione straordinaria per tre giorni

Primo caso di febbre Dengue confermato in zona Villanesi: previsti interventi urgenti di disinfestazione per contrastare l’infezione.

La ASL ha confermato il primo caso di febbre Dengue in città, segnalando l’infezione in un residente di via Ettore Ianni, nella zona Villanesi. Il caso, annunciato ieri mattina e condiviso dal sindaco Luisa Russo, ha immediatamente fatto scattare un piano straordinario di disinfestazione, che durerà tre giorni consecutivi per prevenire l’ulteriore diffusione del virus. La febbre Dengue, trasmessa attraverso la puntura di zanzare infette, rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica, e l'intervento tempestivo è fondamentale per ridurre i rischi di un'epidemia.

Già la settimana scorsa, il Comune aveva pianificato una serie di interventi di disinfestazione straordinari contro le zanzare, con quattro appuntamenti fissati entro il 22 ottobre. Tuttavia, l’arrivo del primo caso ha reso necessaria una modifica al programma originale, con l’aggiunta di ulteriori tre giorni di trattamenti mirati, che si concentreranno soprattutto nell'area dove è stata riscontrata l’infezione.

Le autorità sanitarie e comunali sono in stato di allerta, con l’obiettivo di monitorare la situazione e garantire che le misure di controllo vengano portate avanti nel rispetto delle linee guida sanitarie nazionali e regionali. La Dengue, pur essendo più diffusa nelle regioni tropicali, sta progressivamente interessando anche zone temperate a causa dei cambiamenti climatici, che favoriscono la proliferazione delle zanzare Aedes, principali vettori del virus. I sintomi principali della malattia includono febbre alta, forti dolori articolari e muscolari, e in alcuni casi, complicazioni più gravi come emorragie interne.

Il piano di disinfestazione straordinario prevede l’utilizzo di prodotti specifici contro le zanzare adulte e le loro larve, nonché la rimozione delle aree stagnanti d'acqua, che rappresentano il principale luogo di riproduzione per gli insetti. I cittadini residenti nelle zone interessate, come via Ianni, sono stati invitati a collaborare con le autorità, adottando misure preventive come l'uso di repellenti e zanzariere, e seguendo le istruzioni che verranno fornite dagli operatori incaricati della sanificazione.

Il sindaco Russo ha rassicurato la popolazione, sottolineando che la situazione è sotto controllo e che le autorità locali stanno facendo tutto il possibile per limitare i rischi di un'ulteriore diffusione del virus. "La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità", ha dichiarato Russo. "Il piano di disinfestazione straordinario è stato prontamente avviato e continueremo a monitorare la situazione in collaborazione con la ASL e gli enti competenti. Chiediamo ai cittadini di seguire le indicazioni e di mantenere alta l'attenzione, soprattutto nelle zone interessate dal piano di intervento."

In città, la notizia ha suscitato un certo allarme, ma gli esperti sanitari invitano alla calma, ricordando che, se gestita correttamente, la Dengue non rappresenta una minaccia immediata per la popolazione in generale. L’obiettivo ora è evitare nuovi casi, agendo con tempestività e rigore nel contrasto alla proliferazione delle zanzare.