Allarme pandemia: Ilaria Capua avverte sulla minaccia della 'Malattia X

Nel mezzo di una delle sfide più impegnative che l'umanità abbia mai affrontato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un allarme sul rischio di una nuova pandemia, nota come "Malattia X". In un'intervista esclusiva con Il Resto del Carlino, la rinomata virologa Ilaria Capua, con una vasta esperienza nel campo della salute globale, condivide la sua visione sulla ciclicità inevitabile delle pandemie.

Capua spiega che le pandemie sono fenomeni ciclici e che il termine "Malattia X" rappresenta il rischio imminente di un'altra epidemia, senza indicare una specifica sintomatologia. "Mi dispiace dirlo, ma non possiamo ritenere di essere al sicuro per i prossimi duecento anni solo perché abbiamo affrontato la pandemia da Covid. Purtroppo, le cose non funzionano così", afferma la virologa. "La 'Malattia X' di cui parla l'OMS è un termine che indica che prima o poi arriverà qualcosa. Non sappiamo cosa sarà, ma succederà. E potrebbe essere ancora più aggressivo del Covid".

Le parole di Capua richiamano l'attenzione sulla necessità di essere preparati ad affrontare futuri eventi pandemici e di adottare misure preventive a livello globale per proteggere la salute pubblica. La sua esperienza e la sua autorevolezza nel campo della virologia sottolineano l'importanza di prendere sul serio le minacce potenziali e di agire con determinazione per mitigarle.