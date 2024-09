Allerta Dengue: Avviate URGENTI Misure Sanitarie di Disinfestazione

Il Comune di Ortona adotta interventi di disinfestazione e risanamento ambientale dopo la segnalazione di un caso sospetto di Dengue. Misure straordinarie in atto per prevenire il contagio

Un caso sospetto di Dengue è stato recentemente segnalato al Comune di Ortona dalla Unità Operativa Complessa Servizio Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica della ASL Lanciano Vasto Chieti. In risposta a questa emergenza sanitaria, sono state avviate misure straordinarie per prevenire la diffusione del virus.

Conforme al Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020/2025, il Comune ha adottato una serie di interventi mirati. Questi includono una disinfestazione intensiva che durerà tre giorni consecutivi e si estenderà per un raggio di almeno 200 metri dalla zona di infezione. L'obiettivo principale è quello di eliminare i siti di riproduzione delle zanzare e ridurre la loro densità, sia in aree pubbliche che private.

Tra le azioni previste, la Eco.Lan Spa è stata incaricata di eseguire trattamenti larvicidi su caditoie, tombini, e bocche di lupo nelle aree pubbliche. Saranno rimossi e trattati i focolai larvali rimovibili, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, alla pulizia delle strade, e alla manutenzione delle aree verdi. Inoltre, sarà eseguita una pulizia approfondita delle aree abbandonate per garantire un ambiente privo di potenziali focolai di infezione.

Queste misure sono state adottate con urgenza per prevenire la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica, con un impegno congiunto per mantenere l’ambiente urbano e periurbano libero da rischi per la salute. Il Comune continua a monitorare la situazione e a coordinare le attività di prevenzione in collaborazione con le autorità sanitarie locali.