Allerta Meteo: Italia Divisa tra Maltempo e Temperature Estive nel Weekend

Serie di perturbazioni porteranno piogge, temporali e neve al Centro-Nord, mentre al Sud si registreranno temperature fino a 28°C

Il prossimo fine settimana l'Italia sarà interessata da condizioni meteorologiche contrastanti, con maltempo al Centro-Nord e clima mite al Sud. Una vasta depressione sul Mediterraneo centro-occidentale darà origine a una perturbazione che, da venerdì, colpirà le regioni centro-settentrionali, in particolare quelle tirreniche, la Lombardia e il Nordest, con fenomeni intensi in Toscana. Al contrario, il Sud e il medio Adriatico godranno di tempo più soleggiato e temperature in aumento.

Nel corso della giornata di venerdì, la perturbazione si sposterà verso i Balcani, ma una nuova seguirà rapidamente, causando un peggioramento entro sera sulle stesse regioni. Le precipitazioni continueranno fino a sabato mattina, seguite da una breve pausa prima dell'arrivo di un'ulteriore perturbazione. Sabato, l'instabilità aumenterà nuovamente sul medio-alto Tirreno e al Nord, con possibili temporali e nevicate sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri, e sulle cime dell'Appennino centro-settentrionale.

Al Sud, l'afflusso di correnti meridionali miti favorirà condizioni più soleggiate e temperature elevate. Sabato si prevedono punte di 24°C in Puglia, Basilicata, Calabria e nella Sicilia orientale, mentre nel Palermitano, grazie ai venti di caduta dai rilievi, si potranno raggiungere i 28°C già da venerdì. Anche nel Cosentino si attendono valori simili.

I venti saranno sostenuti da sud-sudest venerdì al Centro-Sud, con raffiche fino a 60-70 km/h sul basso Adriatico. Al Centro, i venti da sudovest innescheranno il Garbino sulle valli adriatiche, causando condizioni molto miti dalle Marche all'alta Puglia. Sabato, le correnti sudoccidentali persisteranno al Centro-Sud, mentre domenica i venti tenderanno a provenire da nord.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni:

Venerdì: Al Nord, maltempo sin dalle prime ore con piogge e rovesci intensi su Levante Ligure, centro-ovest Emilia, Lombardia e Triveneto; fenomeni più deboli su estremo Nordovest e Romagna. Temporanea attenuazione in giornata, ma in serata nuovo peggioramento da ovest. Limite neve sulle Alpi a 1000-1300 metri. Al Centro, piogge e temporali forti in Toscana, rovesci su Lazio e Umbria, intermittenti sulle regioni adriatiche con schiarite temporanee. In serata, nuovo peggioramento in Toscana. Al Sud, cielo velato da stratificazioni alte, generalmente asciutto, salvo addensamenti in Campania con possibili piogge al mattino. In Sardegna, variabilità con piogge intermittenti sui settori occidentali, più frequenti in serata. Temperature in calo al Nord, in aumento al Sud e sulle adriatiche. Venti tesi o forti di Scirocco, a tratti da sudovest sull'Appennino centro-settentrionale con raffiche di Garbino sulle valli adriatiche.

Sabato: Al Nord, giornata prevalentemente perturbata con piogge e rovesci diffusi, deboli al mattino sull'Emilia Romagna ma in intensificazione dal pomeriggio, anche a carattere temporalesco. Fenomeni intensi su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto; attenuazione delle piogge in Emilia Romagna a fine giornata. Neve oltre 1200-1400 metri. Al Centro, instabilità in Toscana con piogge e rovesci intensi nelle aree settentrionali; iniziali schiarite altrove. Nel pomeriggio, peggioramento su Lazio e Umbria con piogge in arrivo. Al Sud, sole velato da stratificazioni alte; maggiori addensamenti in serata su alta Campania e Salento. In Sardegna, instabilità con rovesci e temporali in esaurimento in serata. Temperature in ulteriore aumento al Sud con punte di 24°C.

Domenica: Miglioramento al Nord con ampie schiarite intervallate da addensamenti su Alpi e Prealpi, dove saranno possibili alcuni rovesci, nevosi dai 1000 metri. Al Centro, qualche pioggia su Toscana, Umbria e Abruzzo con nevicate in Appennino anche sotto i 1000 metri. Al Sud e in Sardegna, condizioni più soleggiate. Temperature in generale diminuzione.

Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di consultare gli aggiornamenti locali per eventuali allerte.