Allerta Meteo: Temporali e Forte Vento in Quattro Regioni, Situazione che Peggiora da Mercoledì

L'autunno sembra aver finalmente fatto il suo ingresso in Italia, con temperature in calo conforme alla stagione, e i primi fiocchi di neve che hanno già imbiancato le Alpi. Nel frattempo, le regioni italiane stanno subendo l'arrivo di cattivo tempo, con piogge e venti intensi che colpiscono varie aree del Paese. In particolare, la Protezione Civile ha emesso un'allerta di livello giallo per le regioni di Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.

Questo maltempo è causato da un flusso di correnti occidentali in quota, che sta generando condizioni meteorologiche instabili nel Centro e nel Sud Italia. Martedì, in particolare, le regioni meridionali della penisola saranno le più colpite da questa instabilità. Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, che sono responsabili dell'attivazione dei sistemi di protezione civile nei loro territori, ha diramato un avviso per condizioni meteorologiche avverse.

Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3BMeteo, le prime piogge che hanno interessato alcune regioni del Centro e del Sud all'inizio della settimana si protrarranno fino a martedì, ma dovrebbero attenuarsi gradualmente nel corso della giornata, poiché il sistema instabile si sposterà verso la Penisola Balcanica. Nel frattempo, sull'Atlantico si sta sviluppando un profondo vortice che si muoverà dalla Penisola Iberica verso il sud della Gran Bretagna tra martedì e mercoledì, portando una perturbazione destinata a interessare alcune regioni del Centro e del Nord Italia, con un ritorno di piogge e rovesci.

Martedì, al Nord, il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e la comparsa di nuvole compatte in serata, soprattutto nel Nordovest, sebbene senza precipitazioni significative. Al Centro, inizialmente nuvoloso con schiarite in Toscana, si registreranno piogge sparse nelle regioni adriatiche e nel basso Lazio, ma queste piogge diminuiranno durante il giorno e si esauriranno entro sera, quando arriveranno schiarite da nord. Al Sud, al mattino, si verificheranno piogge e rovesci, soprattutto nelle regioni peninsulari, con maggiore intensità sulla Calabria tirrenica settentrionale e il Salento. Questi fenomeni si attenueranno nel pomeriggio e si esauriranno progressivamente a partire dalla Campania e dall'alta Puglia. In Sicilia, ci saranno annuvolamenti sul versante settentrionale, che si diraderanno durante la giornata, mentre sul resto dell'isola saranno più frequenti le schiarite. In Sardegna, sono previsti annuvolamenti e qualche pioggia sul versante nordorientale, ma queste precipitazioni si diraderanno nel corso della giornata, con schiarite altrove. Le temperature saranno in leggero calo nel Sud della penisola, in lieve aumento in Sardegna e stazionarie altrove.

Mercoledì, al Nord, le nuvole aumenteranno e si estenderanno da ovest a est, portando piogge sparse al mattino sulle Alpi occidentali e sulla Liguria. Queste piogge si estenderanno durante il giorno all'Emilia, alla Lombardia e al Triveneto, con rovesci serali sul Levante Ligure, l'Emilia, la bassa Lombardia, la bassa Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nel Centro, la Toscana sarà nuvolosa con piogge sparse e rovesci entro sera nelle aree settentrionali, mentre ci saranno nubi e piogge in estensione durante la giornata nell'Umbria, nelle Marche interne e nel Lazio interno, ma con intensità debole. Al Sud, il cielo sarà poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con maggiori annuvolamenti sul versante ionico e, entro sera, anche sulle regioni peninsulari, ma senza precipitazioni significative. Le temperature saranno in lieve aumento nel Centro e nel Sud.

Per ulteriori dettagli sulla tendenza meteorologica fino al weekend, si rimanda alle previsioni aggiornate.