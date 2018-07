Allerta nubifragi a Nord, caldo in aumento nel centro sud

VENERDI' PRIMI FORTI TEMPORALI AL NORD - Gli ultimi aggiornamenti confermano l'indebolimento dell'anticiclone venerdì al Nord, sotto l'incalzare dell'ennesimo impulso instabile nord atlantico in ingresso dalla Francia. Sole prevalente fino al pomeriggio, ma con primi focolai temporaleschi lungo le Alpi.

Sarà tuttavia tra sera e notte che l'instabilità andrà accentuandosi in modo deciso con rovesci e temporali più diffusi su Alpi, Prealpi, in estensione anche al Piemonte, specie centro-settentrionale, alle alte pianure lombardo-venete e friulane ( preludio alla fase instabile del weekend ).

Al Centrosud situazione ancora tranquilla con tempo stabile, soleggiato e caldo, in attesa però di un passaggio temporalesco entro lunedì.

RISCHIO GRANDINE E NUBIFRAGI - Attenzione: stante la presenza di aria molto calda e umida in Valpadana, non sono da escludersi fenomeni anche molto intensi, associati a nubifragi, locali grandinate e improvvisi forti colpi di vento, questo in particolare su Alpi, alta Lombardia, alto Piemonte, Valle d'Aosta.

Tra le città più a rischio entro venerdì notte dunque Aosta, Verbania, Biella, Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Trento.

Situazione molto delicata ed evolutiva, seguire tutti i prossimi aggiornamenti.

Per maggiori dettagli consultate la sezione meteo Italia Per le precipitazioni previste clicca quiPer le temperature previste consulta le mappe