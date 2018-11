Alta pressione sulla Penisola, sole e clima mite, ma iniziano le prime nebbie

Confermata fin da oggi la rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sul Mediterraneo centrale e sull'Italia.

Una configurazione che favorirà condizioni meteorologiche in prevalenza stabili e ancora una volta molto miti per il periodo per gran parte della settimana.

L'anticiclone a novembre, tuttavia, non è sempre sinonimo di cieli sereni, anzi: su vallate e basse pianure durante le ore notturne e al mattino si potranno avere dense foschie, nebbie talora fitte o nubi basse da inversione termica, che in alcune zone del Centronord potrebbero insistere anche nelle ore centrali del giorno, in particolare su Valpadana e conche appenniniche del Centro Italia.

Sempre in Valpadana tenderanno inoltre a ristagnare smog e inquinanti, con qualità dell'aria in deciso peggioramento.

Dopo il periodo decisamente piovoso sembra però terminare questa fase piovosa su quasi tutta la Penisola, eccezion fatta per la Liguria, più esposta alle residue infiltrazioni di aria umida proveniente dai quadranti sudoccidentali di natura atlantica, che potranno provocare ancora nuove deboli precipitazioni specie sul settore centro-orientale della Regione almeno fino a martedì (lunedì tempo comunque uggioso su gran parte del Nordovest, con locali pioviggini tra Piemonte orientale e Lombardia occidentale).

TEMPERATURE SEMPRE SUPERIORI ALLE MEDIE - Quel che è certo è che le temperature si manterranno ancora su valori decisamente miti e anomali per il periodo, non solo nelle aree soleggiate, ma anche in quelle nuvolose, dove si potrebbero comunque raggiungere o superare i 15/16°C. Su gran parte del Centrosud si supererà la soglia dei 18/20°C, con anche picchi locali di 22°C.

Farà decisamente 'caldo' soprattutto in montagna dove le anomalie termiche rispetto alle medie stagionali risulteranno ancor più marcate, tanto che lo zero termico si porterà ben al di sopra dei 3.000-3.500 metri di quota e con valori termici talora superiori ai 16/17°C fino ai 1.000m!

Il freddo per ora rimane ben lontano dall'Italia e tale situazione rimarrà pressoché immutata fino al 17-18 del mese. Però attenzione: per quanto riguarda il lungo termine (tra il 19-21 novembre) i modelli fisico-matematici iniziano ad inquadrare una possibile discesa di aria piuttosto fredda proveniente dall'Europa orientale in direzione del Mediterraneo, proprio in concomitanza del rinforzo dell'anticiclone subtropicale verso la Gran Bretagna e la Penisola scandinava.

Una situazione che potrebbe portare al primo ruggito invernale sui Balcani e sui settori adriatici della nostra Penisola.