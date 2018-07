Ancora uno stop al caldo, forti temporali su parte dell'Italia

Dal pomeriggio di mercoledì i primi temporali hanno cominciato a generarsi in prossimità dei rilievi e, ora dopo ora, si sono gonfiati al punto che su alcune zone hanno assunto carattere di forte intensità dando luogo a grandinate e locali nubifragi.

In particolare i fenomeni più importanti hanno colpito nella serata di mercoledì buona parte dell'arco alpino, con fenomeni intensi tra Alpi piemontesi e Valle d'Aosta, poi esauriti nella notte.

Poco dopo è toccato alle vallate lombarde orientali ricevere fenomeni di rilievo, con un breve ma intenso temporale in Valcamonica che in circa mezz'ora ha prodotto accumuli pluviometrici di oltre 20mm. Fenomeni che successivamente sono sconfinati alla pianura lombarda e dissolti in prossimità del Po.

Contemporaneamente altri temporali localmente violenti hanno interessato le Prealpi venete sconfinando a pianure e costa.

Scendendo verso sud si segnalano i forti temporali che nella notte si sono scaricati sulla Calabria, coinvolgendo più direttamente il versante tirrenico. Proprio in Calabria, con i temporali per buona parte della giornata, una tromba marina è stata avvistata nel pomeriggio di mercoledì poco al largo di Palmì, in Provincia di Reggio Calabria.

PROSSIME ORE.

Sarà soprattutto a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì, che assisteremo alla formazione di nuovi temporali sulle Alpi occidentali, ma anche sul settore lombardo-veneto e su quello friulano, con sconfinamenti frequenti alla Pianura Padana e coinvolgimento anche dell'Emilia Romagna.

Interessata gran parte della dorsale appenninica con fenomeni a tratti forti e grandinigeni tra Toscana, Umbria e Lazio, ma soprattutto in Calabria.