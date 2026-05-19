Ansia per Federico sparito in quad, le ricerche tra Lazio e Abruzzo proseguono

Il diciassettenne di Borgorose manca da casa dal pomeriggio del 18 maggio: appelli sui social e controlli estesi anche nel Carsolano, nella Valle del Turano.

Ore di forte apprensione tra Borgorose, il Reatino e l’area abruzzese al confine con il Lazio per la scomparsa di Federico Ponziani, 17 anni. Del ragazzo non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 18 maggio, quando si sarebbe allontanato dal paese a bordo di un quad.

Secondo quanto emerso, l’ultimo riferimento temporale risalirebbe a circa le 16. Da quel momento il giovane non avrebbe più fatto rientro a casa, facendo scattare l’allarme della famiglia. I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche nelle ore successive, estendendo progressivamente il raggio dei controlli.

Federico vive con la famiglia a Borgorose, in provincia di Rieti, e frequenta il quarto anno del liceo scientifico di Carsoli. Proprio per questo motivo la notizia si è diffusa rapidamente anche nel Carsolano, dove lo studente è conosciuto da compagni, docenti e residenti. Le verifiche interessano non solo il territorio comunale di Borgorose, ma anche le zone di Carsoli, Avezzano e la Valle del Turano.

Al momento gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi. Non risultano elementi ufficiali che consentano di ricostruire con certezza il motivo dell’allontanamento, né la direzione presa dal ragazzo dopo essere uscito in quad. Le ricerche proseguono con il supporto delle forze dell’ordine e con la collaborazione della comunità locale, mobilitata anche attraverso i social.

A rilanciare l’appello è stato il sindaco di Borgorose, Mariano Calisse, che ha chiesto l’aiuto dei cittadini per raccogliere eventuali segnalazioni utili. Il primo cittadino ha spiegato che Federico si sarebbe allontanato da Borgorose a bordo di un quad e che le ricerche sono state estese anche a Carsoli, Valle del Turano e Avezzano. “Qualsiasi informazione seria potrebbe essere utile”, ha scritto nel messaggio diffuso online.

Chiunque abbia visto Federico Ponziani, abbia notato il passaggio di un quad nelle aree interessate o sia in possesso di elementi potenzialmente rilevanti è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine, evitando la diffusione di notizie non verificate che potrebbero ostacolare il lavoro degli investigatori.