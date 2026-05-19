Caldo improvviso sull’Italia, l’anticiclone spinge le temperature verso i trenta gradi

Sole e aria subtropicale porteranno un netto rialzo termico da mercoledì, con picchi estivi attesi soprattutto nel fine settimana al Centro-Nord.

L’Italia si prepara a un deciso cambio di scenario dopo una fase segnata da instabilità e temperature spesso contenute. Da mercoledì 20 maggio l’anticiclone subtropicale inizierà a rafforzarsi sull’Europa centrale, estendendo gradualmente la propria influenza anche sulla Penisola. All’interno di questa struttura di alta pressione affluiranno correnti più calde, destinate a far salire progressivamente i valori termici.

Il tempo diventerà in prevalenza stabile e soleggiato, con giornate via via più calde soprattutto al Centro-Nord. Il rialzo sarà inizialmente moderato: già mercoledì le massime potranno raggiungere i 25-26°C sulla Val Padana e nelle zone interne del medio-alto Tirreno, mantenendo comunque un clima ancora gradevole.

Il passo successivo arriverà giovedì, quando l’alta pressione si farà più solida e il caldo inizierà a risultare più evidente. Le temperature potranno salire fino a 27-28°C al Nord e sui settori tirrenici centro-settentrionali. Anche in quota il segnale sarà netto, con lo zero termico in risalita fino a sfiorare i 4.000 metri sulle Alpi occidentali.

Tra venerdì e il weekend l’afflusso caldo tenderà a intensificarsi ulteriormente. La giornata probabilmente più calda sarà domenica, quando in diverse aree del Nord, della Toscana, del Lazio, dell’Umbria e della Sardegna si potranno toccare, e localmente superare, i 30°C. Si tratterebbe per molte zone del primo vero assaggio estivo della stagione.

Il caldo si farà sentire anche in montagna: sulle Alpi, intorno ai 1.500 metri, le massime potranno oscillare tra 23 e 25°C, valori elevati per il periodo. Più contenuto, invece, l’aumento termico al Sud e lungo il medio-basso Adriatico, dove resteranno possibili residui richiami settentrionali sul bordo orientale dell’alta pressione.

Qualche grado in meno è atteso anche sulle coste, dove il mare ancora relativamente fresco tenderà a mitigare le ore più calde. Il quadro generale, comunque, indica una fase più stabile e mite, con l’anticiclone destinato a riportare sull’Italia condizioni dal sapore pienamente primaverile, localmente già estivo.