Meteo, svolta improvvisa prima del 2 giugno: arrivano caldo e anticiclone

Dopo giorni freschi e instabili, l’Europa centro-occidentale vira verso alta pressione e temperature sopra media: sull’Italia primi segnali estivi soprattutto al Centro-Nord.

Il quadro meteo sull’Europa sta cambiando in modo progressivo. Dopo una fase caratterizzata da aria fresca, instabilità e temperature spesso inferiori alle attese del periodo, le mappe previsionali indicano una possibile svolta tra la seconda parte di maggio e l’avvicinamento al Ponte del 2 giugno.

Il segnale principale arriva dall’aumento dei geopotenziali su buona parte dell’Europa centro-occidentale, elemento che conferma una maggiore presenza dell’alta pressione. In altre parole, l’atmosfera sembra orientarsi verso condizioni più stabili, con minore frequenza di piogge e temporali rispetto alle ultime settimane.

Il cambiamento interesserà soprattutto Penisola Iberica, Francia, Germania e parte dell’Italia, dove le temperature potranno portarsi gradualmente sopra la media stagionale. Sul nostro Paese gli effetti più evidenti dovrebbero riguardare il Centro-Nord, con giornate più soleggiate e valori termici in aumento, fino a un clima dal sapore quasi estivo.

Secondo le ultime tendenze, l’anticiclone africano favorirà già da mercoledì 20 maggio un primo rialzo delle temperature, con un weekend segnato da sole diffuso e massime localmente vicine ai 30°C. Si tratta di una dinamica coerente con la possibile accelerazione stagionale attesa verso la fine del mese.

Non mancheranno, tuttavia, alcune eccezioni. L’instabilità potrebbe insistere maggiormente sull’Europa orientale, mentre in Italia saranno ancora possibili episodi pomeridiani sui rilievi, in particolare lungo l’Appennino e nelle aree interne del Centro-Sud. Si tratterebbe comunque di fenomeni più localizzati rispetto alla fase precedente.

Anche le anomalie di precipitazione sembrano confermare un periodo mediamente più asciutto sui settori occidentali e centrali del continente. Il quadro, però, resta una tendenza a medio-lungo termine: per il dettaglio del Ponte del 2 giugno serviranno aggiornamenti più vicini alla data.

La direzione appare comunque chiara: dopo il volto fresco e instabile di maggio, l’Italia potrebbe avvicinarsi all’inizio di giugno con un clima più caldo, stabile e progressivamente estivo.