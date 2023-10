Anticiclone Africano: Temperature Calde con Alcune Nuvole Locali

Il meteo rimarrà stabile e le temperature rimarranno sopra le medie stagionali nel corso della prossima settimana grazie all'anticiclone africano che domina l'Europa centro-meridionale, inclusa l'Italia.

In particolare, le temperature resteranno ben al di sopra della media, pur perdendo qualche grado giorno dopo giorno, soprattutto al Nord del paese. Le condizioni meteorologiche saranno generalmente soleggiate nei prossimi giorni, con qualche possibile disturbo nuvoloso a livello locale.

Oggi, alcune velature offuscheranno il sole nel Nordest, estendendosi poi in serata verso le Marche. In Liguria, ci saranno alcune nubi sparse, ma senza conseguenze significative. Al Sud, alcune nuvole innocue interesseranno la bassa Calabria e l'est della Sicilia. Le temperature rimarranno molto elevate per il periodo, con punte fino a 32°C nella Val Padana e massime generalmente attorno ai 30°C nelle zone interne del Centro-Sud, con possibilità di record di temperatura locale per il mese di ottobre in alcune aree del Centro-Nord.

Martedì, con l'invecchiamento dell'aria all'interno dell'anticiclone, si prevede la formazione di foschie e locali banchi di nebbia al mattino nella Val Padana centro-orientale, nubi basse lungo la costa ligure e inizialmente anche nelle zone interne della Toscana, sebbene si dissolveranno nel corso della giornata. Sono previste nuvole sparse anche sulle coste del basso Tirreno, tra la Campania meridionale e la Calabria. Le temperature diminuiranno leggermente al Nord, ma resteranno elevate con punte fino a 30°C. Negli altri territori, le temperature rimarranno pressoché stabili e molto al di sopra delle medie stagionali.

Mercoledì, ci saranno ancora nuvole basse sulla costa ligure e, al mattino, nelle zone interne della Toscana. Alcuni banchi di nebbia ridurranno la visibilità nella pianura veneta al mattino, ma si dissolveranno successivamente. La maggior parte del paese godrà di giornate soleggiate, con le temperature che diminuiranno ulteriormente, ma resteranno notevolmente superiori alle medie stagionali, con alcune zone che supereranno i 30°C.

Da giovedì a venerdì, l'anticiclone africano continuerà a dominare gran parte dell'Europa centro-meridionale, portando solo alcune nuvole basse in Liguria, e al mattino anche nelle zone interne della Toscana, con nebbie nella Val Padana orientale. Al Nord Italia ci saranno velature e stratificazioni elevate, mentre alcune nubi si attarderanno sulle regioni del basso Tirreno. Le temperature rimarranno costanti e molto sopra le medie stagionali.