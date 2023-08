Anticiclone Africano alla Carica: Depressioni Scandinave a Nostra Difesa

L'anticiclone proveniente dall'Africa proverà ancora una volta a farsi spazio, ma è la depressione scandinava a darci un temporaneo sollievo dalla grande ondata di calore. Ecco le ultime novità: un flusso di correnti fresche provenienti dal nord terrà sotto controllo l'avanzata dell'aria calda africana, seppur con possibilità di isolati temporali. L'organizzazione di un vortice di bassa pressione tra la Scandinavia e il Baltico ci fornirà un aiuto cruciale nel limitare l'espansione dell'anticiclone africano sul Mediterraneo.

Questa è la notizia più rilevante per i prossimi giorni, almeno fino a venerdì, prima di un incremento più significativo delle temperature nel fine settimana. Le correnti in quota legate a questa area di bassa pressione manterranno l'anticiclone africano a distanza, limitandone l'influenza sulla Penisola Iberica, dove il caldo raggiungerà livelli estremi. È previsto che diverse regioni della Spagna potranno raggiungere o superare i 45°C entro metà settimana, ricordando quanto accaduto in Italia nella terza decade di luglio.

Fortunatamente per noi, nonostante un graduale aumento termico rispetto all'inizio della settimana, le temperature non supereranno significativamente la media, eccezion fatta per alcuni isolati casi. Sul fronte meteorologico, possiamo aspettarci alcune perturbazioni instabili sull'estremo Nordest, influenzato dalle code delle perturbazioni dirette verso l'Europa orientale.

Pertanto, la situazione meteo nei prossimi giorni fino a venerdì può essere riassunta in poche parole: il sole prevarrà sull'Italia con alcune velature sporadiche in cielo e una stabilità locale sulle aree alpine e prealpine orientali, in particolare nel Trentino Alto Adige, nell'alto Veneto e nell'alto Friuli. In queste zone, nel pomeriggio o in serata, si potranno verificare rovesci e temporali isolati. Le temperature saranno leggermente in aumento, con valori appena sopra la media entro giovedì. Il vento tenderà a calmarsi, mantenendo una direzione prevalentemente da ovest o nordovest e con intensità moderata per tratti. Il moto dei mari sarà prevalentemente tra poco mosso e mosso. Nel fine settimana, ci aspetta un aumento del calore.