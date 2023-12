Anticiclone Anomalo in Rimonta: Weekend con Freddo Residuo e Possibilità di Neve a Quote Basse

Nel prossimo fine settimana, un insolito anticiclone sta guadagnando terreno, portando ancora freddo residuo su alcune regioni italiane con la possibilità di neve a quote basse.

Il transito di un affondo perturbato, tra giovedì e venerdì, attraverserà l'Italia, dando il via a una graduale rimonta di un robusto anticiclone che si espanderà dall'Europa occidentale. Tuttavia, la stabilizzazione del tempo avverrà in modo graduale su tutto il territorio italiano.

Fino a sabato, il vortice freddo generato dall'irruzione di aria fredda dalle alte latitudini europee manterrà la sua influenza tra i Balcani e lo Ionio, influenzando il tempo nelle regioni adriatiche centro-meridionali e in parte del Sud. Ci si aspetta variabilità dalle Marche alla Puglia, con piogge sparse, più frequenti in Abruzzo, e possibili nevicate sull'Appennino a quote poco più che collinari, con locali fenomeni anche più in basso sul settore centrale adriatico. Alcuni fenomeni persistiranno anche sul settore tirrenico più meridionale, in particolare sul nord della Sicilia.

Il resto d'Italia, invece, godrà della rimonta anticiclonica con un tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Le temperature subiranno un'ulteriore flessione su tutto il territorio, e i venti soffieranno ancora tesi da nord-nordest.

Domenica, l'ampia area anticiclonica proveniente dagli stati occidentali europei conquisterà con maggiore decisione l'Italia, mettendo definitivamente da parte il vortice. La giornata si preannuncia più stabile, ma è ancora possibile la presenza di disturbi sul versante adriatico e al Sud, ormai senza fenomeni di rilievo. Inoltre, si prevedono banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Il clima rimarrà frizzante, con possibilità di gelate notturne diffuse al Nord e locali al Centro. Durante il giorno, si percepirà la natura più mite della nuova massa d'aria anticiclonica, con temperature in sensibile aumento sulle Alpi occidentali. L'anticiclone potrebbe continuare a essere protagonista anche durante la prossima settimana.