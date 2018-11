Arriva l'Estate di San Martino, su parte d'Italia alta pressione subtropicale

Giungono ulteriori conferme sulla rimonta di un promontorio di alta pressione a matrice nord africana la prossima settimana.

Il cuneo anticiclonico dovrebbe protendersi dal Marocco verso l'Italia nella prima parte della prossima settimana, quindi da lunedì 12 novembre, favorendo condizioni di tempo più stabile ma soprattutto ancora una volta molto mite.

Anticiclone a novembre tuttavia non sempre è sinonimo di cieli sereni, anzi: su vallate e pianure durante le ore notturne e al mattino si potranno avere dense foschie, banchi di nebbia o nubi basse da inversione termica, che in alcune zone del Centronord potrebbero perdurare anche di giorno.

Si chiuderà però il rubinetto della pioggia, almeno per qualche giorno ( ancora presto per capire quanto ).

Va comunque segnalato che il Nord Italia risentirà seppur marginalmente di infiltrazioni umide atlantiche, con il tempo che potrebbe così mantenersi a tratti uggioso, in particolare su Nordovest, Friuli Venezia Giulia e alta Toscana dove non si esclude anche qualche debole pioggia.

L'estremo Sud potrebbe inoltre essere marginalmente influenzata di una piccola depressione rimasta isolata sullo Ionio, ma con effetti comunque modesti.

TEMPERATURE BEN OLTRE LA MEDIA, FREDDO LONTANO - Quel che è certo è che le temperature si manterranno ancora su valori decisamente miti per il periodo, non solo nelle aree soleggiate, ma anche in quelle nuvolose dove si potrebbero comunque superare i 14-15°C. Su gran parte del Centrosud si potranno ad ogni modo raggiungere se non ancora superare i 18-20°C.

Il freddo? Per ora rimane ben lontano dall'Italia e almeno sino al 17-18 novembre non si intravedono irruzioni fredde. Insomma anche quest'anno la tradizione dell'Estate di San Martino sembra venir rispettata, sebbene in lieve ritardo e, a dire il vero, senza che ci siano state gelate nei giorni scorsi.