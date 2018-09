Arriva l'anticiclone nei prossimi giorni torna l'estate

La burrasca di fine Agosto lascerà spazio al ritorno dell'estate nel corso della nuova settimana ad opera di un promontorio anticiclonico sub tropicale che abbraccerà diverse Nazioni, Italia compresa.

Lunedì ci sarà un generale miglioramento delle condizioni meteo un po' ovunque, eccetto per le estreme regioni meridionali che saranno ancora alle prese con gli strascichi della vecchia perturbazione. Residui fenomeni sono attesi tra Molise, Puglia e Nord Sicilia, parte della Calabria con piogge e qualche temporale in via di attenuazione. Prevarrà il sole sul resto d'Italia, salvo per qualche nube al mattino su Est Liguria, Prealpi lombarde, Romagna ed Abruzzo. La ventilazione in prevalenza settentrionale manterrà un clima gradevole con valori di temperatura sotto i 30°C.

Martedì e mercoledì saranno due giornate di sole su tutta la Penisola con solo qualche annuvolamento a carattere sparso.

Le temperature subiranno un aumento.

TENDENZA METEO - Nella seconda parte della settimana l'alta pressione presente su diverse regioni potrebbe subire un'attenuazione sul suo bordo settentrionale per l'avvicinamento di una perturbazione ad iniziare dalle Alpi.