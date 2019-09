Asl 1 L'Aquila, si è insediato il nuovo manager Toberto Testa

“Puntare sul territorio e ascoltarne le istanze, intervenire sull’appropriatezza clinica ed organizzativa per ottimizzare le prestazioni”.

Sono questi i punti salienti su cui intende muoversi il nuovo Manager della Asl, Roberto Testa, che si è insediato nella sede della Asl di via Saragat all’Aquila.

Erano presenti l’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, accompagnata dal direttore del dipartimento regionale sanità, Roberto Fagnano, il vice presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, l’assessore regionale al bilancio Guido Liris, i consiglieri regionali Antonietta La Porta e Simone Angelosante nonché il direttore sanitario della Asl, Simonetta Santini che ha svolto fino ai giorni scorsi il ruolo di Manager facente funzione.

In apertura l’assessore Verì, dopo aver ringraziato la Santini per il ruolo svolto durante gli ultimi mesi, ha rappresentato l’importanza del territorio e delle strutture ospedaliere presenti nell’azienda, vista anche la sua estensione.

“Oggi”, ha dichiarato Testa, “ho iniziato una serie di incontri con dirigenti e personale per avere un quadro dell’azienda nei suoi punti nevralgici. Si tratta di una fase conoscitiva che sarà molto rapida per passare subito alle azioni da intraprendere anche in linea con gli obiettivi regionali. Comincio questa esperienza professionale con entusiasmo, che cercherò di trasmettere a tutti coloro che lavorano in azienda, in un gioco di squadra. Si punterà sulla rete territoriale, visto anche l’invecchiamento della popolazione e l’assetto orogeografico nonché sulle strutture ospedaliere”.