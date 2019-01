Asl Teramo, guasto al sistema del CUP, assicurate prestazioni già prenotate

n merito al guasto che si è verificato nel sistema di gestione di CUP – Casse e Accettazione pazienti, la ASL informa gli utenti che tutte le prestazioni già prenotate saranno comunque eseguite (sia quelle in regime istituzionale che in libera professione) e che il versamento del ticket dovrà essere regolarizzato non appena il sistema sarà ripristinato (con ogni probabilità, nella mattinata di domani).

L’unica eccezione è rappresentata dai Laboratori Analisi che eseguiranno esclusivamente prestazioni urgenti, poiché non potendo stampare le etichette da apporre sulle provette, la possibilità di errore e di scambi di materiale è troppo alta, rispetto al beneficio di eseguire un esame nella giornata di oggi, che non sia assolutamente urgente.