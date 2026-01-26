Atlantico senza freni: piogge diffuse e neve a bassa quota in arrivo

Assenza dell’anticiclone apre la strada a più fronti atlantici: prima perturbazione martedì dal Nordovest, poi nuovi peggioramenti con neve anche a quote basse

La mancanza dell’anticiclone sullo scacchiere europeo continuerà a favorire, anche nei prossimi giorni, il transito di perturbazioni atlantiche dirette verso l’Italia, con una sequenza di fasi instabili alternate a brevi pause soleggiate. Dopo un primo impulso con traiettoria ovest-est che a inizio settimana ha interessato parte delle regioni tirreniche, una nuova perturbazione è attesa martedì, seguita da ulteriori fronti in grado di rinnovare il maltempo.

Nella giornata di martedì è prevista una temporanea tregua su gran parte del Sud, mentre un fronte atlantico inizierà a interessare il Nordovest. Il peggioramento si estenderà mercoledì al Nordest e al Centro-Sud, coinvolgendo soprattutto il versante tirrenico. In montagna tornerà la neve e, grazie alla presenza di aria fredda al suolo, al Nordovest potrà spingersi a quote basse.

MARTEDÌ: al Nord avvio più soleggiato, ma con nubi in aumento al Nordovest e prime piogge sul Ponente Ligure. Dal pomeriggio precipitazioni in intensificazione ed estensione serale a Lombardia, Emilia e Triveneto. Neve sulle Alpi dai 600/800 metri, localmente più in basso in Piemonte. Al Centro inizialmente stabile, poi piogge in Toscana dal pomeriggio, in estensione serale a Lazio e Umbria; neve in Appennino dai 1200/1400 metri. Sud in prevalenza stabile; Sardegna in peggioramento dal pomeriggio. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali; temperature in calo al Nordovest.

MERCOLEDÌ: maltempo diffuso al Nord, più intenso al Nordest; neve dai 400/600 metri in rialzo, ma con possibili episodi a bassa quota al Nordovest fino al mattino. Al Centro piogge e rovesci sulle aree tirreniche, in attenuazione dal pomeriggio; Sud più coinvolto con temporali su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale. Venti tesi o forti e temperature in calo.

GIOVEDÌ graduale miglioramento al Nord, residua instabilità su Isole e regioni meridionali. VENERDÌ nuovo peggioramento sulle regioni centro-meridionali, mentre il Nord resterà più soleggiato. Weekend ancora variabile, soprattutto sabato al Centro-Sud. Evoluzione da confermare.