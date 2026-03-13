Attacco a Erbil, militare francese ucciso: Macron condanna il raid armato

Un soldato francese perde la vita durante un attacco in Iraq. Parigi denuncia un’azione inaccettabile contro le forze impegnate nella missione internazionale.

Un militare francese ha perso la vita durante un attacco armato nella regione di Erbil, nel nord dell’Iraq, episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle forze internazionali impegnate nella lotta contro il terrorismo in Medio Oriente.

La notizia è stata resa pubblica dal presidente francese Emmanuel Macron attraverso un messaggio diffuso sui social. Il capo dell’Eliseo ha precisato che la vittima è il maresciallo Arnaud Frion, appartenente al 7º battaglione cacciatori alpini di Varces, unità dell’esercito francese impegnata nelle operazioni internazionali contro le milizie jihadiste.

Nel suo intervento, il presidente ha espresso il cordoglio dello Stato francese. “Alla famiglia del militare e ai suoi commilitoni rivolgo le più sentite condoglianze e la piena solidarietà della nazione”, ha scritto Macron, sottolineando il sacrificio del soldato caduto durante una missione operativa.

Secondo quanto riferito dalle autorità francesi, l’attacco ha provocato anche diversi feriti tra i militari presenti nell’area. Il presidente ha definito l’episodio un raid inaccettabile contro le forze francesi, ricordando che il contingente di Parigi opera in Iraq nell’ambito della coalizione internazionale contro l’Isis, attiva dal 2015 per contrastare l’espansione del terrorismo jihadista nella regione.

Macron ha inoltre ribadito che la presenza militare francese in Iraq rientra in una missione di stabilizzazione e supporto alle autorità locali nella lotta alle organizzazioni estremiste. Per questo motivo, ha aggiunto, l’attacco rappresenta un atto grave che non può essere giustificato dalle tensioni regionali legate alla guerra in Iran e al conflitto in Medio Oriente.

L’episodio avviene in un contesto geopolitico particolarmente delicato, segnato da una crescente instabilità nella regione mediorientale e da un aumento degli attacchi contro installazioni militari e contingenti stranieri presenti in Iraq e nei territori limitrofi. Le autorità francesi hanno assicurato che continueranno a monitorare la situazione insieme agli alleati della coalizione internazionale, mantenendo l’impegno nella lotta al terrorismo e nella sicurezza dell’area.